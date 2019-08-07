Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Почему в небе над Барнаулом много коршунов

В редакцию altapress.ru обратились сразу несколько барнаульцев с рассказами о том, что видят в центре города целые стаи коршунов.

Коршуны на Торе-Холе.
Коршуны на Торе-Холе.
Андрей Никитин

По словам очевидцев коршуны никогда не подлетают так близко к жилью, разве что на окраинах и вблизи свалок. В августе же птиц в городе особенно много. Орнитолог и бёрдвотчер Алексей Эбель говорит, что это обычная ситуация для этого времени года.

Алексей Эбель,
орнитолог, фотоблогер, бёрдвотчер:

У коршунов молодые птицы стали на крыло и потянулись к тем местам, где корм собирают их родители. Кроме того, в это время начинается пролет негнездящихся птиц с более северных и восточных территорий, отсюда и увеличение их количества.

По словам Эбеля, коршуны в питании преимущественно падальщики и «мусорщики», они редко охотятся активно, разве что на подранков и молодняк. В городах они подбирают еду на мусорках, свалках, могут выхватывать у домашних животных, подбирают раненых птиц вдоль дорог.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость