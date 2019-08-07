Почему в небе над Барнаулом много коршунов

В редакцию altapress.ru обратились сразу несколько барнаульцев с рассказами о том, что видят в центре города целые стаи коршунов.

По словам очевидцев коршуны никогда не подлетают так близко к жилью, разве что на окраинах и вблизи свалок. В августе же птиц в городе особенно много. Орнитолог и бёрдвотчер Алексей Эбель говорит, что это обычная ситуация для этого времени года.

Алексей Эбель,

орнитолог , фотоблогер , бёрдвотчер:

У коршунов молодые птицы стали на крыло и потянулись к тем местам, где корм собирают их родители. Кроме того, в это время начинается пролет негнездящихся птиц с более северных и восточных территорий, отсюда и увеличение их количества.

По словам Эбеля, коршуны в питании преимущественно падальщики и «мусорщики», они редко охотятся активно, разве что на подранков и молодняк. В городах они подбирают еду на мусорках, свалках, могут выхватывать у домашних животных, подбирают раненых птиц вдоль дорог.