Почему в день Берегини девушкам нельзя наряжаться? Народные приметы 15 июля

15 июля отмечено в народном календаре днем Берегини. У него есть еще одно название — «Петровая Матка». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 15 июля

В этот день на Руси чествовали Берегиню — великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.

На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Как только парень переступал эту веточку, девица немедленно подбирала ее и прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет».

Березу вообще считали чудесным деревом. На Руси верили, что она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы. Поэтому березу нередко сажали около дома.

Некоторые исследователи полагают, что берегинями называли также русалок — «береговых дев». Неслучайно Берегиня помогала рыбакам, в ответ на просьбы о помощи дарила им богатый улов. Также ее называли защитницей всех, кто живет по берегам рек.

Впрочем, Берегиня помогала крестьянам практически в любом начинании: охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. А вот заниматься жатвой в этот день не следовало.

Не рекомендуется надевать вещи с металлической фурнитурой. В противном случае в жизнь войдут проблемы — как личного характера, так и связанные с финансами. Не следует заниматься сухой уборкой — только влажной. В народе говорили, что если взять в руки веник или салфетку, можно вымести из дома благополучие и удачу.

Домашняя одежда. unsplash.com Домашняя одежда. unsplash.com Домашняя одежда. unsplash.com Женщина. Волосы. Прическа СС0

Девушкам и женщинам нельзя в этот день излишне наряжаться, краситься и делать прическу. Считается, что на слишком нарядную представительницу слабого пола могут напасть нечистые силы и отберут ее красоту.

Хорошие сны в эту ночь скажут о гармонии, а кошмарные — о проблемах со здоровьем.

Народные приметы 15 июля