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Жизнь

Почему в день Федора нельзя подметать пол? Народные приметы 21 июня

21 июня отмечено в народном календаре днем Федора Колодезника. У даты есть несколько других названий: «Колодезник», «Фёдор». Рассказываем о народных традициях и приметах.

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Народные традиции 21 июня

На Руси этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев.

А на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.

Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая. По поверью, вода, взятая из семи разных колодцев, обладает целебными свойствами. Особенно полезна она при цинге: ею обмывают заслонку из печи, на заслонку ставят больного и обливают той же водой.

С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.

С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья.

Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».

К навозу на Руси относились с уважением, понимая необходимость удобрять землю. О нем существовало множество поговорок: «Коню — овес, а земле — навоз»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка»"; «Навоз отвезем, так и хлеб привезем»; «Отдавай земле долг — будет толк».

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В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

Запрещено стричь ногти и вообще делать маникюр и педикюр. В противном случае можно лишиться иммунитета. Не стоит подметать пол в этот день. Считается, что 21 июня в доме будут хозяйничать добрые силы, которых можно ненароком вымести из жилища.

Нельзя в этот день сплетничать. Особенно обсуждать кого-то из родных. Иначе можно навлечь на себя страшные беды. Поскольку это будет день летнего солнцестояния, не рекомендуется стоять к светилу спиной, а тем более показывать на него пальцем.

Кроме того, 21 июня ожидаются магнитные бури, поэтому метеочувствительным людям лучше не выходить из дома и быть аккуратными. Сны, увиденные в эту ночь, могут оказаться вещими.

Народные приметы 21 июня

  • Обильная роса — будет хороший урожай льна и конопли.
  • Гром спозаранку — к дождю. Если раскаты с разных сторон, возможен град. Если гром гремит звонко — будет ливень, а глухо — дождик прошелестит тихо.
  • Утренняя гроза на Федора Колодезника предвещала трудности с заготовкой сена.
  • Птицы перестали петь, а грачи начали хрипло каркать — готовься к грозе.
  • К ночному ненастью вечером облака собираются в тучи и становятся серыми.
  • Где туман на рассвете ложится в первую очередь, там и место для колодца.
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