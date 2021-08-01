Почему в день Макрины нельзя ловить рыбу и смотреть на лужи? Народные приметы 1 августа

Традиции и обычаи 1 августа

В этот день начинался ранний листопад, птицы в лесу замолкали, а оводы пропадали. Крестьяне отправлялись в лес за грибами, а также собирали урожай овса. Начало августа — период летних гроз, поэтому в первый день почти всегда бывают дожди.

День Макрины — это канун дня памяти Ильи пророка, самый грозовой день в году. Имя святой Макрины в переводе с греческого означает «сухая». А предки вложили в него противоположный смысл — связали со словом «мокрый».

Если лето было засушливым, а день ясным, то люди проводили так называемый обряд «макрин» — вызывали дождь. Самая главная фигура дня — это женщина, которая появилась на свет первого августа. Она выполняла роль Макрины. С утра облачалась в синий сарафан, надевала красные бусы, садилась у окна и ждала других женщин, которые приносили ей колосья со своих полей. Эти колосья «Мокрина» собирала в сноп, которые затем нужно было укутать полотенцем.

Приходившие женщины облачались в белые рубахи, а затем к ним подбегала местная знахарка. «Мокрина» выходила на улицу вместе со снопом, относила его к реке, бросала в воду. Колоски должны были утонуть до того, как уплывут по течению. Далее женщины начинали бить воду, так они призывали осадки. Мужчины в этот день отказывались ходить на речку и не могли рыбачить, чтобы не привлечь беду.

Пшеница. СС0

Если первого августа шел дождь, то «Мокрина» в этот день сидела дома, иначе дождь мог усилиться.

С этого дня люди часто ходили в лес, собирая там ягоды, грибы и целебные травы.

Что нельзя делать 1 августа

В этот день нельзя быть грязным. На Макрины лучше всего провести генеральную уборку: займитесь стиркой, проследите, чтобы одежда и обувь были чистым и выглаженными.

Не поднимайте вещи или деньги, которые нашли по дороге — они могут быть прокляты.

Зарплата. Кошелек. CC0

Запрещается ссориться с близкими людьми в этот день. Известно, что первого августа следует говорить друг другу только самые теплые и искренние слова. Если вы с кем-то были в ссоре, это отличный день для того, чтобы помириться.

Не впускайте в дом уличных животных и не выгоняйте домашних. Говорят, что в этот день молнии проникают в дом и впускают туда темные силы, которые могут захватить разум животных. Для того, чтобы не впустить в свое жилище темные силы и не привлечь беду, наши предки не позволяют заходить в дом уличным животным.

В этот день запрещается ловить рыбу. Известно, что ловля рыбы не принесет ничего хорошего в этот день, ибо Господь может разгневаться, что вы зря тратите свое время. В улов также могла вселиться нечистая сила, если вы съедите такую рыбу, то привлечете в свою жизнь неприятности и будете очень долго страдать от болезней.

Нельзя в этот день смотреть на лужу. Говорят, что солнечные лучи, которые в ней отражаются, могут навредить человеку и навести на него порчу. Следует обходить лужи, также следите за тем, чтобы ваши животные не ходили рядом с ними.

Барнаул после дождя. Михаил Хаустов

Народные приметы