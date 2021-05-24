24 мая 19°C
﻿
Жизнь

Почему в день Мокия Мокрого нельзя делать покупки. Народные приметы 24 мая

24 мая отмечается народно-христианский праздник — день Мокия Мокрого. По-другому дату называют: «Мокей», «Мокрый день», «Мокеев день». Народные традиции и приметы дня — в материале altapress.ru.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Народные традиции 24 мая

На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.

Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь, люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный, то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

Не стоит впервые признаваться в любви. Считается, что очень скоро отношения разладятся. А вот для расставаний это воскресенье подходит как нельзя лучше. Разрыв пройдет легко и без последствий. Более того, бывшим влюбленным удастся остаться друзьями.

Влюбленные в парке
Влюбленные в парке
СС0

Не рекомендуется начинать новые дела, пока не завершены старые. Ни в одном из них преуспеть не получится. Любые покупки, особенно обуви, окажутся неудачными. Поэтому шопинг (в том числе и виртуальный) лучше перенести на другой день.

Юным незамужним девушкам нельзя 24 мая подметать пол. Иначе можно буквально «вымести» хорошего жениха из своей жизни. По этой же причине не рекомендуется пылесосить.

В эту ночь сны будут не совсем обычными: они покажут, насколько вы готовы сопротивляться жизненным трудностям. Если в сновидениях удается справиться с проблемой, значит, с внутренними силами все хорошо.

А если победить во сне не получается, стоит мысленно проиграть ситуацию до конца. Так можно будет морально «закалиться».

Сон.
Сон.
ССО

Народные приметы 24 мая

  • Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.
  • Дождливая погода — примета того, что летом тоже будет много осадков. Говорили: «Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься».
  • Багряный восход — жди грозового лета.
  • Красный восход 24 мая — будет много гроз и пожаров летом.
  • Туман — лето дождливым будет.
  • Дождь идет — жди влажного лета.
  • Лошадь головой трясет — ожидай дождя в скором времени.
  • Если после обеда в этот день начинается дождь, то обычно долго он не продолжается.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость