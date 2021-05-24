Почему в день Мокия Мокрого нельзя делать покупки. Народные приметы 24 мая

Народные традиции 24 мая

На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.

Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь, люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный, то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

Не стоит впервые признаваться в любви. Считается, что очень скоро отношения разладятся. А вот для расставаний это воскресенье подходит как нельзя лучше. Разрыв пройдет легко и без последствий. Более того, бывшим влюбленным удастся остаться друзьями.

Влюбленные в парке СС0

Не рекомендуется начинать новые дела, пока не завершены старые. Ни в одном из них преуспеть не получится. Любые покупки, особенно обуви, окажутся неудачными. Поэтому шопинг (в том числе и виртуальный) лучше перенести на другой день.

Юным незамужним девушкам нельзя 24 мая подметать пол. Иначе можно буквально «вымести» хорошего жениха из своей жизни. По этой же причине не рекомендуется пылесосить.

В эту ночь сны будут не совсем обычными: они покажут, насколько вы готовы сопротивляться жизненным трудностям. Если в сновидениях удается справиться с проблемой, значит, с внутренними силами все хорошо.

А если победить во сне не получается, стоит мысленно проиграть ситуацию до конца. Так можно будет морально «закалиться».

Сон. ССО

Народные приметы 24 мая