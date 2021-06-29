Почему в день Тихона нельзя лениться? Народные приметы 29 июня

Народные традиции 29 июня
С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.
Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите — по сравнению с 1 января.
На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски.
Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям — чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.
Кроме всего прочего, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!»
День Тихона — один из самых неподходящих для принятия важных решений. Если сделать 29 июня предложение руки и сердца, брак не будет долговечным. Любые дела, начатые в этот день, принесут одно разочарование.
Лучше ничего не сажать 29 июня, потому что ничего не приживется. Пропалывать грядки женщинам запрещено. Чтобы потом был хороший урожай, это должна делать девушка.
В то же время нельзя в этот день лениться. Обязательно нужно поработать физически и умственно, причем даже образовательные телепередачи или вебинары тоже считаются трудом.
Собранные 29 июня цветы не принесут счастья, а вот лекарственные травы будут обладать особой силой.
Народные приметы 29 июня
- Если дождевые капли мелкие, плохая погода продержится долго.
- Папоротник с утра 29 июня свернул листья — к жаркому дню 30 июня.
- Если ночью четко видно Млечный путь, дни будут солнечными.
- Закрытые цветки папоротника, вьюнов или гвоздик — к ненастью.