Почему в день Тихона нельзя лениться? Народные приметы 29 июня

29 июня отмечено в народном календаре днем Тихона Тихого. У даты есть и другие названия: «Тихон», «Тихон Толока», «Толока». Народные традиции и приметы праздника — в материале altapress.ru.

Народные традиции 29 июня

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.

Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите — по сравнению с 1 января.

На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски.

Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям — чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.

Кроме всего прочего, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!»

День Тихона — один из самых неподходящих для принятия важных решений. Если сделать 29 июня предложение руки и сердца, брак не будет долговечным. Любые дела, начатые в этот день, принесут одно разочарование.

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Лучше ничего не сажать 29 июня, потому что ничего не приживется. Пропалывать грядки женщинам запрещено. Чтобы потом был хороший урожай, это должна делать девушка.

В то же время нельзя в этот день лениться. Обязательно нужно поработать физически и умственно, причем даже образовательные телепередачи или вебинары тоже считаются трудом.

Собранные 29 июня цветы не принесут счастья, а вот лекарственные травы будут обладать особой силой.

Народные приметы 29 июня