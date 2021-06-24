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Жизнь

Почему в день Варнавы нельзя идти на пикник? Народные приметы 24 июня

24 июня отмечается народно-христианский праздник — день Варнавы. У него есть еще одно название — «Варнава». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Тост с яйцом. Завтрак.
Тост с яйцом. Завтрак.
CC0

Народные традиции 24 июня

На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

Интересно, что при таких устрашающих легендах во многих регионах гуляли до рассвета, разводили костры, танцевали и пели. Так они защищались от нападения злых водных духов — русалок, которые, по поверьям, могли похитить мужчин.

Еще предки внимательно следили за водоемами: если туман стелется по воде, в этом году будет большой урожай грибов. Еще старались не собирать лекарственные травы, потому что 24 июня они считались ядовитыми.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО
Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО
Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО
Садовая земляника, ягоды.
Садовая земляника, ягоды.
СС0

Также ходили в лес смотреть, не поспела ли земляника: если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.

24 июня нельзя устраивать пикники. Наши предки были уверены в том, что в этот день злые духи сидят на полянах и делят землю между собой. Того, кто им помешает, они сведут с ума.

Народные традиции 24 июня

  • С рассвета душно и сильно пахнет жимолостью — к ненастью.

  • На Варнаву не рви траву — скотина зимой без кормов останется.

  • Солнце на рассвете бледное — к вечернему дождю.

  • Туман по воде стелется — к урожаю грибов.

  • Голуби прячутся — к непогоде.

  • Беспрерывно ныряют и плещутся утки — будет дождь.

  • Если пчелы утром не летят в поле, а сидят в ульях и сильно гудят — будет дождь.

  • Услышать ночью пение эльфа — хороший знак, предвестник защиты от злых духов на целый год.

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