Почему в день Варнавы нельзя идти на пикник? Народные приметы 24 июня

Народные традиции 24 июня
На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.
Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.
Интересно, что при таких устрашающих легендах во многих регионах гуляли до рассвета, разводили костры, танцевали и пели. Так они защищались от нападения злых водных духов — русалок, которые, по поверьям, могли похитить мужчин.
Еще предки внимательно следили за водоемами: если туман стелется по воде, в этом году будет большой урожай грибов. Еще старались не собирать лекарственные травы, потому что 24 июня они считались ядовитыми.
Также ходили в лес смотреть, не поспела ли земляника: если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.
24 июня нельзя устраивать пикники. Наши предки были уверены в том, что в этот день злые духи сидят на полянах и делят землю между собой. Того, кто им помешает, они сведут с ума.
Народные традиции 24 июня
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С рассвета душно и сильно пахнет жимолостью — к ненастью.
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На Варнаву не рви траву — скотина зимой без кормов останется.
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Солнце на рассвете бледное — к вечернему дождю.
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Туман по воде стелется — к урожаю грибов.
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Голуби прячутся — к непогоде.
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Беспрерывно ныряют и плещутся утки — будет дождь.
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Если пчелы утром не летят в поле, а сидят в ульях и сильно гудят — будет дождь.
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Услышать ночью пение эльфа — хороший знак, предвестник защиты от злых духов на целый год.