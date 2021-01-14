Почему в крупном алтайском городе могут перестать чистить и посыпать дороги

Как сообщает «Бийский рабочий», контракт на обслуживание городских дорог в Бийске заканчивается 15 января. При этом следующий документ будет подписан не раньше чем через две недели.

Муниципальный контракт по обслуживанию городских дорог был подписан в ноябре и предусматривал только на 2,5 месяца работы дорожников. Таким образом уже 15 января он закончится.

Однако, как стало известно изданию, бийские улицы и тротуары не останутся без присмотра.





«Контракт изначально был сделан не правильно — в нем допущены ошибки и указаны недостаточные объемы. Он заканчивается 15-м числом, вот до этого времени мы отвозим 3,5 тысячи кубов со своей приобской зоны, — пояснил Константин Белый, директор предприятия «Дорожник».

По словам дорожников, средства, предусмотренным прежним контрактом, на пескосоляную смесь, грейдирование и вывоз снега закончились еще в декабре прошлого года. На каждый из этих видов работ дорожникам приходилось просить у администрации дополнительные деньги, причем каждый случай доказывали расчетами.



До 15 января средств у предприятия «Дорожник», обслуживающего восточную часть города, хватит на вывоз 3,5 тысяч кубов снега — это примерно 200 КамАЗов.