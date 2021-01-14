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14 января
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Жизнь

Почему в крупном алтайском городе могут перестать чистить и посыпать дороги

Как сообщает «Бийский рабочий», контракт на обслуживание городских дорог в Бийске заканчивается 15 января. При этом следующий документ будет подписан не раньше чем через две недели.

Уборка снега на дороге.
Уборка снега на дороге.
barnaul.org

Муниципальный контракт по обслуживанию городских дорог был подписан в ноябре и предусматривал только на 2,5 месяца работы дорожников. Таким образом уже 15 января он закончится.

Однако, как стало известно изданию, бийские улицы и тротуары не останутся без присмотра.



«Контракт изначально был сделан не правильно — в нем допущены ошибки и указаны недостаточные объемы. Он заканчивается 15-м числом, вот до этого времени мы отвозим 3,5 тысячи кубов со своей приобской зоны, — пояснил Константин Белый, директор предприятия «Дорожник».

По словам дорожников, средства, предусмотренным прежним контрактом, на пескосоляную смесь, грейдирование и вывоз снега закончились еще в декабре прошлого года. На каждый из этих видов работ дорожникам приходилось просить у администрации дополнительные деньги, причем каждый случай доказывали расчетами.

До 15 января средств у предприятия «Дорожник», обслуживающего восточную часть города, хватит на вывоз 3,5 тысяч кубов снега — это примерно 200 КамАЗов.

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