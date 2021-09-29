Когда и почему в России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов

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Для чего хотят продлить мораторий?

В кабмине послабления для мигрантов посчитали возможными. Не исключили такую вероятность и в пресс-службе МВД.

Уточняется, что инициативу о продлении моратория особенно поддерживают строительные компании и структуры ЖКХ. Связано это с нехваткой рабочей силы.