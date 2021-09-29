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Жизнь

Когда и почему в России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов

После 30 сентября в России планируется продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов. Об этом «Коммерсанту» сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

Мигранты.
Мигранты.
22.мвд.рф
1
Для чего хотят продлить мораторий?

В кабмине послабления для мигрантов посчитали возможными. Не исключили такую вероятность и в пресс-службе МВД.

Уточняется, что инициативу о продлении моратория особенно поддерживают строительные компании и структуры ЖКХ. Связано это с нехваткой рабочей силы.

Мигранты.
Мигранты.
flickr.com/photos/syriafreedom
2
Почему «уступки» хотят продлить в конце месяца?

30 сентября заканчивается действие моратория на депортацию иностранцев-нелегалов. Поэтому все находящиеся в России иностранные граждане должны легализовать свой статус.

3
Как иностранцу легализовать статус?

Для этого необходимо обратиться в МВД с заявлением об урегулировании правового положения.

Мигранты.
Мигранты.
Пресс-служба ФМС по городу Москве
4
Что будет, если не оформить документы?

В таком случае приезжему гражданину грозит депортация из России с дальнейшим запретом на въезд.

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