Когда и почему в России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов

В кабмине послабления для мигрантов посчитали возможными. Не исключили такую вероятность и в пресс-службе МВД.
Уточняется, что инициативу о продлении моратория особенно поддерживают строительные компании и структуры ЖКХ. Связано это с нехваткой рабочей силы.
30 сентября заканчивается действие моратория на депортацию иностранцев-нелегалов. Поэтому все находящиеся в России иностранные граждане должны легализовать свой статус.
Для этого необходимо обратиться в МВД с заявлением об урегулировании правового положения.
В таком случае приезжему гражданину грозит депортация из России с дальнейшим запретом на въезд.