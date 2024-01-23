23 января
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Жизнь

Почему в российских СМИ пишут "Алма-Ата", а не "Алматы"

Нередко у СМИ и читателей возникают разногласия из-за географических названий. Насущной темой стало правильное название города в Казахстане, его бывшей столицы: "Алма-Ата" или "Алматы". В том, какой русскоязычный вариант написания правильный, разобрался altapress.ru.

Алматы.
Алматы.
Nikolay Yushnikov.

Из истории

В Конституции Казахстана, изданной в 1993 году, была строка: «Столица Республики Казахстан — город Алматы». Так, с 1993 года в официальном употреблении государственными органами Казахстана город называется Алматы.

В 1995 году Администрация президента РФ опубликовала распоряжение «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц». В нем указано, что город следует именовать Алма-Ата. В соответствии с этим распоряжением в картографических изданиях Росреестра употребляют наименование Алма-Ата.

Сейчас столицей Казахстана является Астана. Ранее ее переименовывали в Нурсултан, но затем вернули название Астана.

Нормы словаря

Согласно сайту "Грамота.ру", Алматы — казахское название города. Русское название, фиксируемое в словарях — Алма-Ата. Также по-русски правильно говорить о городе в женском роде: Алма-Ата расположена.

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