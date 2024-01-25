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Жизнь

Почему в сети обсуждают, что глава ЧВК Пригожин "оживет" 25 января

Пользователи сети выражают большой интерес к внезапному "воскрешению" главы ЧВК "Вагнер": количество запросов в поисковой системе за последние дни увеличилось. Россияне решили, что Евгений Пригожин жив и объявит о себе 25 января 2024 года. Почему выбрана именно эта дата — неизвестно. Во всяком случае, пока.

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Скриншот видео

В канун 2024 года в сети появился ролик, в котором рассказывается, что бойцы ЧВК в разное время защищали мирных людей в горячих точках планеты. Затем упоминается авиакатастрофа. За кадром — мужской голос, который называет «вагнеровцев» черным ангелом и говорит о том, что кто-то попытался этого ангела остановить, однако сделать это невозможно.

Есть версия, что погиб не Евгений Пригожин, а его двойник. Доверять генетической экспертизе, да еще и при загадочном исчезновении останков, — сложно.

Также ни на одну из видеокамер аэропорта Пригожин в день отлета не попал.

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