19 февраля
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Жизнь

Почему в Сибири часто вводят режим «черного неба», рассказал эксперт

Причина частого ввода режима «черного неба» в сибирских городах связана с повторяющимися антициклонами. Об этом заявил доцент института географии Алтайского госуниверситета Наталья Харламова, сообщает ТАСС.

Дождь в Барнауле, пасмурная погода.
Дождь в Барнауле, пасмурная погода.
Кристина Тарасова.

Наталья Харламова заявила, что повторяемость антициклонов выше средней многолетней. При таком атмосферном процессе загрязнения от труб заводов, домов с печным отоплением, выхлопных газов автомобилей не покидают пределы воздушного бассейна.

«Чем дольше сохраняется антициклональный режим погоды, тем большее загрязнение воздуха отмечают городские пункты слежения за его качеством и мы — обычные жители», — объяснила доцент.

Однако, по словам Харламовой, ситуация скоро изменится. 19 февраля на юг Западной Сибири придет потепление, а вместе с ним восстановится широтный перенос воздушных масс. В Сибирь начнет поступать очищающий воздух из районов Атлантики.

Ранее режим «черного неба» вводили в Барнауле и Бийске.

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