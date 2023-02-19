Почему в Сибири часто вводят режим «черного неба», рассказал эксперт

Причина частого ввода режима «черного неба» в сибирских городах связана с повторяющимися антициклонами. Об этом заявил доцент института географии Алтайского госуниверситета Наталья Харламова, сообщает ТАСС .

Наталья Харламова заявила, что повторяемость антициклонов выше средней многолетней. При таком атмосферном процессе загрязнения от труб заводов, домов с печным отоплением, выхлопных газов автомобилей не покидают пределы воздушного бассейна.

«Чем дольше сохраняется антициклональный режим погоды, тем большее загрязнение воздуха отмечают городские пункты слежения за его качеством и мы — обычные жители», — объяснила доцент.

Однако, по словам Харламовой, ситуация скоро изменится. 19 февраля на юг Западной Сибири придет потепление, а вместе с ним восстановится широтный перенос воздушных масс. В Сибирь начнет поступать очищающий воздух из районов Атлантики.

Ранее режим «черного неба» вводили в Барнауле и Бийске.