Почему в 19 веке Барнаул называли «золотым дном», а за просветителями следили жандармы

В конце XIX века в Барнауле было мало школ и не существовало библиотек. Но ситуация кардинально изменилась, когда ссыльный дворянин — уроженец Барнаула — не по своей воле вернулся в столицу края. Как барнаульцев учили грамоте, почему город называли «золотым дном», а просветителю не доверяли местные жандармы — в материале altapress.ru.

На пересечении Конюшенного проспекта ( с 1921г. - пер.Красноармейский) и ул.Томской (с 1921г. - ул.Короленко) у дома В.К.Штильке

В конце XIX века в Сибири образованием народа занимались «Общества попечения о начальном образовании». Первое открыли в Томске в 1882 году, и уже через десять-двадцать лет на территории за Уралом действовало 15 организаций с таким же названием.

На Алтае такое общество тоже существовало. В Барнауле в 1884 году его основал Василий Константинович Штильке, пишет «Вестник Кемеровского государственного университета». Потомственный дворянин, уроженец Барнаула, он работал в Томском училище, а впоследствии за организацию побега из тюрьмы революционера Кропоткина был выслан на родину.

Барнаул в тот момент называли «золотое дно», так как он имел громадный процент людей с высшим образованием.

Народное образование в Барнауле выглядело так: для детей горных чиновников — горное училище, для духовенства—- духовное училище, а для всего остального населения города в 13−15 тысяч человек — лишь лишь приходская школа с 80 учащимся, в которой учили «Бог знает кто и Бог знает чему» (так характеризовался уровень развития образования в регионе до начала деятельности Общества в журнале «Сибирские вопросы»), пишет hrono.ru.

Дом В.К.Штильке на углу ул. Томской и Конюшенного пер. ( здание не сохр.) retro. moi-barnaul.ru

Сначала Штильке жил во Власихе и бесплатно обучал грамоте крестьянских детей. В 1883 году он представил на заседании Барнаульской городской Думы проект Общества попечения о начальном образовании. Благодаря ему через два года в Барнауле открыли Нагорную школу, а в 1895 году — Зайчанскую. Там учились треть барнаульских школьников, в основном дети из малоимущих слоев населения.

Это были первые в городе бесплатные начальные школы для девочек и мальчиков. Наиболее нуждающихся детей не только бесплатно учили и давали учебники, как и всем, но и обеспечивали одеждой, обувью и горячими завтраками.

Дом Штильке , в котором размещалась библиотека в 1905 году. архив

После постройки школ Штильке задумал строительство библиотеки. Для ее открытия требовались большие финансы. Чтобы их найти, Штильке обратился за помощью к благотворителю Сибирякову и получил от него 5 тысяч рублей. В 1885 году Совет Общества при школе открыл бесплатную народно-школьную библиотеку.

Причем сначала библиотеку разместили в доме Штильке, который безвозмездно выполнял обязанности библиотекаря.

Одна библиотека не могла удовлетворить потребности всего населения в чтении. В марте Штильке обратился в Совет Общества с предложением об открытии в Барнауле городской библиотеки с кабинетом для чтения. Это предложение Дума рассмотрела и удовлетворила.

В 1888 году 14 февраля горожанам разрешили открыть общественную городскую библиотеку. Эта дата считается днем основания Алтайской краевой библиотеки им. Шишкова.

Библиотека им. В.Я. Шишкова. архив

Эти библиотеки стали центром распространения книжной культуры и играли большую роль в приобщении горожан к чтению. Кроме того, впоследствии в Барнауле открыли книжный склад (магазин), потом — воскресные школы для взрослых, а также выстроили Народный дом.

Штильке поддерживал отношения с ссыльными, привлекал их для работы в Обществе. За это в жандармских документах он получил характеристику «лицо самой сомнительной благонамеренности». С 1885 года и до конца жизни он состоял под негласным наблюдением полиции.

Анна Карпова