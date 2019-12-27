Почему в 19 веке Барнаул называли «золотым дном», а за просветителями следили жандармы

В конце XIX века в Сибири образованием народа занимались «Общества попечения о начальном образовании». Первое открыли в Томске в 1882 году, и уже через десять-двадцать лет на территории за Уралом действовало 15 организаций с таким же названием.
На Алтае такое общество тоже существовало. В Барнауле в 1884 году его основал Василий Константинович Штильке, пишет «Вестник Кемеровского государственного университета». Потомственный дворянин, уроженец Барнаула, он работал в Томском училище, а впоследствии за организацию побега из тюрьмы революционера Кропоткина был выслан на родину.
Барнаул в тот момент называли «золотое дно», так как он имел громадный процент людей с высшим образованием.
Народное образование в Барнауле выглядело так: для детей горных чиновников — горное училище, для духовенства—- духовное училище, а для всего остального населения города в 13−15 тысяч человек — лишь лишь приходская школа с 80 учащимся, в которой учили «Бог знает кто и Бог знает чему» (так характеризовался уровень развития образования в регионе до начала деятельности Общества в журнале «Сибирские вопросы»), пишет hrono.ru.
Сначала Штильке жил во Власихе и бесплатно обучал грамоте крестьянских детей. В 1883 году он представил на заседании Барнаульской городской Думы проект Общества попечения о начальном образовании. Благодаря ему через два года в Барнауле открыли Нагорную школу, а в 1895 году — Зайчанскую. Там учились треть барнаульских школьников, в основном дети из малоимущих слоев населения.
Это были первые в городе бесплатные начальные школы для девочек и мальчиков. Наиболее нуждающихся детей не только бесплатно учили и давали учебники, как и всем, но и обеспечивали одеждой, обувью и горячими завтраками.
После постройки школ Штильке задумал строительство библиотеки. Для ее открытия требовались большие финансы. Чтобы их найти, Штильке обратился за помощью к благотворителю Сибирякову и получил от него 5 тысяч рублей. В 1885 году Совет Общества при школе открыл бесплатную народно-школьную библиотеку.
Причем сначала библиотеку разместили в доме Штильке, который безвозмездно выполнял обязанности библиотекаря.
Одна библиотека не могла удовлетворить потребности всего населения в чтении. В марте Штильке обратился в Совет Общества с предложением об открытии в Барнауле городской библиотеки с кабинетом для чтения. Это предложение Дума рассмотрела и удовлетворила.
В 1888 году 14 февраля горожанам разрешили открыть общественную городскую библиотеку. Эта дата считается днем основания Алтайской краевой библиотеки им. Шишкова.
Эти библиотеки стали центром распространения книжной культуры и играли большую роль в приобщении горожан к чтению. Кроме того, впоследствии в Барнауле открыли книжный склад (магазин), потом — воскресные школы для взрослых, а также выстроили Народный дом.
Штильке поддерживал отношения с ссыльными, привлекал их для работы в Обществе. За это в жандармских документах он получил характеристику «лицо самой сомнительной благонамеренности». С 1885 года и до конца жизни он состоял под негласным наблюдением полиции.
Анна Карпова