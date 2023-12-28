Почему в Зональном воды либо нет, либо — тонкая струйка

Грязная вода из водопровода — частая проблема сельских муниципалитетов Алтайского края. С такой же ситуацией этим летом столкнулись и жители райцентра Зональное.

На слабый напор или полное отсутствие воды из крана жительница Зонального пожаловалась депутату Госдумы Александру Терентьеву, сообщает пресс-служба алтайских социалистов.

По словам заявительницы, в 2022 году в селе провели новую водопроводную сеть, но не у всех есть возможность подключиться к сети. Краевой Минстрой и Администрация Зонального района объяснили, что подключение к новой линии бесплатно, но за подведение водопровода к дому и трубу нужно заплатить. В дальнейшем жителей грозятся отключить от старой водопроводной сети, а подключиться к новой у них нет возможности. Для прояснения ситуации депутат направил запрос в прокуратуру Алтайского края.

В ответ ведомство сообщило, что главе района вынесли представление о непринятии мер по своевременному ремонту водонапорной башни и подключению жилых домов к новому водопроводу. Кроме того, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю зафиксировало превышение в воде, которой пользуются люди, предельно допустимой концентрации железа и марганца, а также повышенную мутность. В связи с этим в отношении МУП "Зональное МОКХ" возбуждено административное дело, а его руководству выдано предписание об устранении нарушений в срок до 14 октября 2024 года.

Дополнительно прокуратура извещает, что администрация Зонального района решила строить еще одну скважину. Инициировано проведение конкурса по выбору подрядчика. Капремонт водонапорной башни запланирован на 2025 год.