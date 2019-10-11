Почему важно ходить на продовольственные ярмарки в Барнауле?

Когда проводятся ярмарки?

В мэрии Барнаула сообщили, что продовольственные ярмарки проходят каждую субботу в периоды с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году ярмарочный сезон был открыт 16 февраля. Очередная ярмарка запланирована на 12 октября.

Где будут проходить ярмарки?

Барнаульцев и гостей города с 10.00 до 14.00 ждут 12 октября по следующим адресам:

Железнодорожный район — пр-т Ленина , 71; пр-т Красноармейский , 131.

71; пр-т Красноармейский 131. Индустриальный район — ул.50 лет СССР , 51а.

51а. Ленинский район — Народная площадь.

Октябрьский район — пр-т Ленина , 152; ул. Титова , 9.

152; ул. Титова 9. Центральный район — пр-т Красноармейский , 36; ул. Чайковского , 21а.

Продовольственная ярмарка. Фото предоставлено организатором Продовольственная ярмарка. Фото предоставлено организатором Продовольственная ярмарка. Фото предоставлено организатором Продовольственная ярмарка. Фото предоставлено организатором

Какие там цены?

Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, цены на ярмарках ниже (от 19% до 53%), чем на рынках и в магазинах города.

Такое снижение достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий, а также договоренности с руководителями предприятий о ценах на продаваемые товары.

Торговая надбавка устанавливается на минимальном уровне. В целом, ярмарки способствуют снижению цен на продукты в розничных сетях города.

Продовольственная ярмарка. Фото предоставлено организатором

Кто представит свою продукцию?

Барнаульцев порадуют своими продуктами питания предприятия производители, крестьянские (фермерские) хозяйства и оптово-розничные предприятия из Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, Алейска, Заринска, Первомайского, Павловского, Тогульского, Косихинского, Тальменского, Троицкого, Ребрихинского, Краснощековского и т.д.

Насколько востребованы ярмарки?

На самом деле они проводятся в Барнауле с 2005 года. Предпринимателям они дают возможность реализовать свою продукцию, а жителям города — запастись всем необходимым перед зимой или летом.

Поэтому популярность продовольственных ярмарок очень высокая как со стороны производителя, так и со стороны горожан.

Если первые ярмарки в Барнауле проходили на пяти площадках с участием 15 предприятий, то в этом году в них участвуют около 370 производителей продуктов питания, а товарооборот ярмарки каждой составляет до 12 млн. рублей.