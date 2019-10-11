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Почему важно ходить на продовольственные ярмарки в Барнауле?

12 октября в пяти районах столицы Алтайского края состоятся продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула — горожанам». Традиционно они пользуются повышенным спросом среди барнаульцев.

Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором

Когда проводятся ярмарки?

В мэрии Барнаула сообщили, что продовольственные ярмарки проходят каждую субботу в периоды с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году ярмарочный сезон был открыт 16 февраля. Очередная ярмарка запланирована на 12 октября.

Где будут проходить ярмарки?

Барнаульцев и гостей города с 10.00 до 14.00 ждут 12 октября по следующим адресам:

  • Железнодорожный район — пр-т Ленина, 71; пр-т Красноармейский, 131.
  • Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а.
  • Ленинский район — Народная площадь.
  • Октябрьский район — пр-т Ленина, 152; ул. Титова, 9.
  • Центральный район — пр-т Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором
Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором
Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором
Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором

Какие там цены?

Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, цены на ярмарках ниже (от 19% до 53%), чем на рынках и в магазинах города.

Такое снижение достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий, а также договоренности с руководителями предприятий о ценах на продаваемые товары.

Торговая надбавка устанавливается на минимальном уровне. В целом, ярмарки способствуют снижению цен на продукты в розничных сетях города.

Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором

Кто представит свою продукцию?

Барнаульцев порадуют своими продуктами питания предприятия производители, крестьянские (фермерские) хозяйства и оптово-розничные предприятия из Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, Алейска, Заринска, Первомайского, Павловского, Тогульского, Косихинского, Тальменского, Троицкого, Ребрихинского, Краснощековского и т.д.

Насколько востребованы ярмарки?

На самом деле они проводятся в Барнауле с 2005 года. Предпринимателям они дают возможность реализовать свою продукцию, а жителям города — запастись всем необходимым перед зимой или летом.

Поэтому популярность продовольственных ярмарок очень высокая как со стороны производителя, так и со стороны горожан.

Если первые ярмарки в Барнауле проходили на пяти площадках с участием 15 предприятий, то в этом году в них участвуют около 370 производителей продуктов питания, а товарооборот ярмарки каждой составляет до 12 млн. рублей.

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