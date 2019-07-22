Почему все больше барнаульцев интересуются религией Летающего Макаронного Монстра

Как правило, знакомство широкого круга людей с пастафарианством как религией заканчивается на знании о том, что существует некий Летающий Макаронный Монстр, в которого верят какие-то странные люди. Однако число адептов растет. Барнаульские пастафариане рассказали altapress.ru о заповедях, эпатаже и человеколюбии в этом религиозном учении.

Личность Создателя

Считать пастафарианство уделом сумасшедших одиночек неверно — по состоянию на 2017 год, численность пастафариан в России насчитывала 400 тыс. человек. В том же году нижегородский храм добился от министерства юстиции официальной регистрации Церкви Летающего Макаронного Монстра.

Пастафарианство возникло в 2005 году усилиями американского физика Бобби Хендерсона, протестовавшего против преподавания в школах идеи «разумного замысла». Она предполагает, что все живые существа были созданы разумным Творцом в форме, близкой к нынешней.

Возмущенный Хендерсон предложил сатиричную альтернативу: поскольку невозможно достоверно установить личность Создателя, то им может быть даже существо из макарон и тефтелей.

В дальнейшем идея Хендерсона разрослась до целой религии, во многих атрибутах которой можно увидеть не только альтернативу более древним воззрениям, но и сатиру на них.

Не только эпатаж

«Юмор играет основную роль, поскольку цель этой религии — быть абсурдной. В современном мире достаточно людей, чтобы последователи появились почти у чего угодно, — считает барнаульский студент Анатолий. — Но даже абсурдная идея может прожить долго».

В самом учении пастафарианства содержится большое количество элементов, привлекающих своими яркостью и юмором. Согласно этой религии, бог — Макаронный Монстр — создал вселенную после сильного алкогольного опьянения, а божественные создания — Пираты — распространяли добрую волю и раздавали конфеты детям. В раю праведников ждут пивной вулкан и фабрика стриптиза.

Вселенная. Космос. СС0

«Плохое лучше всего нейтрализуется юмором, — сказали корреспонденту altapress.ru сразу несколько поклонников Летающего Монстра — Нам кажется абсурдной идея преподавания креационизма в школах. А лучший способ показать абсурдность этой идеи — довести уровень этого абсурда до максимума. Ношение дуршлагов на голове и тому подобное — это очень забавно. Да, мы так развлекаемся. Но нам важен не только эпатаж, но и посыл».

Для кого-то такая картина мира приятна и отвечает основным жизненным вопросам. «Если раньше пиратов описывали как бандитов и грубиянов, это не значит, что они и правда такие, — считает старшеклассник Алексей. — Мне альтернативное объяснение по душе».

Пастафарианство и атеисты

Пастафарианство — во многом не только религия, но и интернет-феномен. В Барнауле нет храма ЛММ, есть только отдельные люди, подписанные на ресурсы Пастафарианской церкви «ВКонтакте». Среди них многие, как и Алексей, в Монстра не верят, но активно интересуются его учением.

«Я не могу воспринимать их священные тексты серьезно, ведь все упирается в то, что основана эта религия была в знак протеста другим и ни на чем не базируется, — говорит Анатолий. — С этой точки зрения во мне просыпается материалист. Но мне интересна эта религия, потому что она иллюстрирует некоторую абсурдность слепой веры. Я не считаю себя носителем абсолютной истины, поэтому не против изучения религий — это полезно для общего развития».

Лучше бы ты этого не делал

«Конкретно для меня нет цели задеть кого-то или оскорбить своими воззрениями, — делится музыкант Александр. — Пастафарианство для меня — интересный культурный феномен. И заповеди симпатичные». Он отвергает провокационный характер религии, за который пастафарианство не раз называли учением, ставящим своей целью дискредитацию христианство.

Заповеди учения Макаронного Монстра — 8 постулатов «Лучше бы ты этого не делал». Они учат уважать человеческую индивидуальность, не вторгаться в личное пространство других людей, не оправдывать именем божества угнетение и эксплуатацию.

Пастафарианская церковь не ставит целью жестко контролировать жизнь своих последователей. Также она терпимо относится ко всем социальным группам, включая сексуальные меньшинства.

«Мое предположение: такие заповеди пастафарианства — это естественные изменения в общественной системе ценностей. Просто так совпало, что среди пастафариан больше людей с недогматичным мышлением, которые способны меняться и терпимо относиться к другим», — говорит Александр.

«Заповеди — альтернатива догматичной доминирующей религии, возможность создать свое пространство, где-то подстегнуть общество, — считает Арья. Она интересуется этой темой как студентка-религиовед. — Не зря пастафариане учат быть терпимыми ко всем: даже атеисты начинают понимать, что ксенофобия не приносит ничего хорошего».

Пастафарианство. vk.com/rpcmp.

Как праздновать Пятницу

Учение Летающего Макаронного Монстра не предполагает четко прописанных правил празднования тех или иных дат. Вот что советует по поводу празднования Пятницы — самого священного праздника — сайт нижегородского Храма ЛММ, первого подобного храма в России: «В этот Великий День пастафарианам рекомендуется расслабиться и, по возможности, постараться найти себе местечко под солнцем».

Также, пока все люди в мире празднуют Рождество, Хануку или Кванзу, пастафариане отмечают Праздник без конкретной даты, насчет которого рекомендации такие же, как и к Пятнице.

«Зачем тратить время и деньги на ритуалы, если можно их потратить на что-нибудь другое?» — задается вопросом программист Александр. — 6-я заповедь именно этому и учит: «тратить деньги не на праздники и на постройку храмов, а на прекращение бедности, излечение болезней или, по крайней мере, на мирную жизнь».

Хотя слово «учит» по отношению к пастфарианству не совсем подходит — максимум советует, потому что предписания Летающего Макаронного Монстра не обладают такой обязательностью для адептов, как, например, христианские.

Пастафарианство. vk.com/rpcmp.

Священный дуршлаг

Одна из самых запоминающихся отличительных черт пастафарианства — ношение на голове дуршлагов. Согласно их Евангелию, дуршлагом на заре создания мира воспользовался Летающий Макаронный Монстр. С тех пор предмет кухонной утвари стал священным головным убором, и многие пастафариане пытались сфотографироваться в нем на документы. В 2016 году россиянин Андрей Филин стал пятым в мире верующим, кто смог сделать это с водительским удостоверением.

«Думаю, это некая сатира на традиции, — считает Арья. — В каждой религии есть догмы, предписывающие определенную норму одежды: например хиджаб, никаб или паранджа. Думаю, это вызов, чтобы люди просто обратили внимание. Но не в погоне за бешеной популярностью. Скорее это форма протеста, чтобы заставить окружающих задуматься о том, что они сами творят».

Дух времени

Можно сказать, что для многих интересующихся пастафарианство оказывается не целью, а средством. «Если бы я всерьез верил в Макаронного Монстра, я был бы истинным христианином», «Эта религия не для того создана, чтоб ее за чистую монету принимали» — такие замечания не раз повторяли герои этого материала.

Все они выделяют два ключевых аспекта интереса к этому учению: веселье и сатира в отношении других религиозных идей, которые оказались не принятыми или даже неприятными. Такой настрой вполне соответствуют духу времени, поэтому неудивительно, что пастафарианство находит все больше последователей по всему миру.

Пастафарианство. vk.com/rpcmp.

Не пародия , а возрождение

Мы связались с теперь уже бывшим «местоблюстителем» Русской Пастафарианской Церкви. Он называет себя Дон Каналья. 12 июля прошли выборы нового Пастриарха, поэтому Дон освободился от должности исполняющего обязанности и прояснил для нас некоторые моменты учения, к которому он принадлежит.

В отличие от просто интересующихся сами пастафариане не считают свое учение всего лишь пародией на христианство. По их мнению, это стереотип, перекочевавший из Википедии в СМИ.

«С нашей собственной точки зрения, пастафарианство — это вообще самая первая религия от сотворения мира Летающим Макаронным Монстром, что случилось примерно 5 тыс. лет назад, — говорит Каналья. — Ее расцвет пришелся на период около 25 веков назад, но потом пастафарианство сошло с мировой сцены. Вполне вероятно, что многие другие религии, возникшие позже, могли в составе своем иметь элементы, похожие на ранее использовавшиеся древними Пиратами, верившими в ЛММ. Ну, а сейчас же мы присутствуем при возрождении макаронного вероучения».

Религиозные споры

Пастафариане не пришли к единому мнению, могут ли люди признаваться святыми. Церковь Монстра «канонизировала» Невзорова и Шнурова — однако это была не позиция всей церкви, а местная нижегородская инициатива.

«Я с уважением отношусь к ним, — говорит Каналья. — Например, у Шнурова есть одна совершенно пастафарианская по духу песня „Мы за все хорошее“. Это прямо строка из Евангелия ЛММ: „За что мы? За все хорошее. Против чего мы? Против всего плохого“. Но я всегда был принципиально против признания людей святыми, потому что никто из людей не лучше других».

Что говорит Конституция

После регистрации министерством юстиции пастафарианство получило официальный статус, поэтому его положения не вступают в противоречие с законом об оскорблении чувств верующих: Конституция РФ подчеркивает, что все религиозные объединения (группы, не образующие юридические лица, и организации, создающие их) равны между собой и перед законом.

«Все наши заповеди соответствуют Конституции РФ, — утверждает Дон Каналья. — Более того, по моему собственному мнению, на три четверти пастафарианские высказывания говорят то же, что и Конституция, но более поэтическим и легким языком. Оставшаяся четверть вполне соответствует иным подзаконным актам».

Паста. СС0.

Причастие спагетти

«Волею Летающего Макаронного Монстра, обычно мне доводится общаться с людьми, которые по меньшей мере относятся к пастафарианам с интересом или с юмором, — говорит Каналья. — С другой стороны, при общении в соцсетях часто сталкиваюсь с хейтерством, оскорблениями, нецензурной бранью без объяснения причин. В этих случаях меня успокаивает причастие тарелкой спагетти».

В пастафарианской церкви не все пацифисты. «Наши предки-Пираты носили на поясах сабли и умели ими пользоваться, когда защищали свои семьи, отбивались от врагов или преодолевали другие опасности», — говорит Дон Каналья.

Причины популярности

Пастафариане объясняют большое количество последователей церкви не внешними атрибутами, а тем, какие моральные принципы предлагает учение своей пастве.

Дон Каналья,

пастафарианин:

В детстве индейские верования казались мне крайне эксцентричными. И, тем не менее, экзотичность этой чужой веры вовсе не погнала меня в ацтекские храмы, так ведь? Главное — это само учение. В детстве напротив дома, где я жил, висел лозунг: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Эти слова подходят макаронному вероучению, потому что его положения отвечают стремлениям многих и многих людей современности

Федор Журавлев