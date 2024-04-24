2

Яйцо

Согласно преданию, ученица Иисуса Христа Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. Она принесла с собой куриное яйцо.

Император же ответил, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело. После этих слов оно тут же стало красным.

Так, на Пасху принято красить яйца, прежде всего, именно в этот цвет.