Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
10

Почему в России дважды празднуют День гражданской авиации

Международный День гражданской авиации традиционно отмечают 7 декабря. Но как и для многих других памятных дат, в нашей стране есть собственный аналог — День гражданской авиации России, который отмечают в другой день. Когда поздравляют работников отрасли в России и за границей, и почему это разные дни расскажет altapress.ru.

Самолет
Самолет
СС0

Международный День гражданской авиации

7 декабря свой профессиональный праздник отмечают не только пилоты, штурманы, бортмеханики и стюардессы. Работники конструкторских бюро, диспетчеры, заправщики и другие — все, кто причастен к работе наземного подразделения авиации.

В этот день в 1944 году 52 страны подписали «Чикагскую конвенцию». Этим соглашением учредили международную организацию цивильной авиации (ИКАО). Спустя несколько лет эта организация стала специализированным агентством ООН. Благодаря ИКАО для стран-участниц разработали международные стандарты.

Праздник в честь гражданской авиации начали отмечать спустя 52 года после подписания конвенции. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН при поддержке правительства Канады и организации цивильной авиации назначила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.

Гражданская авиация России

Первым воздушным маршрутом для Советского Союза стал коридор соединяющий Москву и Кенинсберг. Случилось это в 1922 году, а в 1926 году его продлили до Берлина.

Между этими датами случилось еще одно знаменательное для гражданской авиации событие: Совет труда и обороны принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». День принятия постановлений — 9 февраля 1923 года. Эта дата и послужила основанием для празднования российского дня гражданской авиации.

А вот путешествия по воздуху внутри страны стали возможны только летом 1923 года. Первым внутренним маршрутом был рейс «Москва — Нижний Новгород». В 1932 году на базе имевшихся авиакомпаний был создан единый авиаперевозчик под названием «Аэрофлот».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость