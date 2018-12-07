Почему в России дважды празднуют День гражданской авиации

Международный День гражданской авиации традиционно отмечают 7 декабря. Но как и для многих других памятных дат, в нашей стране есть собственный аналог — День гражданской авиации России, который отмечают в другой день. Когда поздравляют работников отрасли в России и за границей, и почему это разные дни расскажет altapress.ru.