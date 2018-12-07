Почему в России дважды празднуют День гражданской авиации

Международный День гражданской авиации
7 декабря свой профессиональный праздник отмечают не только пилоты, штурманы, бортмеханики и стюардессы. Работники конструкторских бюро, диспетчеры, заправщики и другие — все, кто причастен к работе наземного подразделения авиации.
В этот день в 1944 году 52 страны подписали «Чикагскую конвенцию». Этим соглашением учредили международную организацию цивильной авиации (ИКАО). Спустя несколько лет эта организация стала специализированным агентством ООН. Благодаря ИКАО для стран-участниц разработали международные стандарты.
Праздник в честь гражданской авиации начали отмечать спустя 52 года после подписания конвенции. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН при поддержке правительства Канады и организации цивильной авиации назначила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.
Гражданская авиация России
Первым воздушным маршрутом для Советского Союза стал коридор соединяющий Москву и Кенинсберг. Случилось это в 1922 году, а в 1926 году его продлили до Берлина.
Между этими датами случилось еще одно знаменательное для гражданской авиации событие: Совет труда и обороны принял постановления «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». День принятия постановлений — 9 февраля 1923 года. Эта дата и послужила основанием для празднования российского дня гражданской авиации.
А вот путешествия по воздуху внутри страны стали возможны только летом 1923 года. Первым внутренним маршрутом был рейс «Москва — Нижний Новгород». В 1932 году на базе имевшихся авиакомпаний был создан единый авиаперевозчик под названием «Аэрофлот».