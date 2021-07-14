Почему женщинам нельзя работать 14 июля? Народные приметы на день Кузьмы и Демьяна

14 июля отмечается народно-христианский праздник — день Кузьмы и Демьяна. У него есть и другие названия: «Рукомесленники», «Бессребреники». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 14 июля

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород — бабий доход», — приговаривали крестьяне.

На Кузьму (Косьму) и Демьяна (Дамиана) также собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят.

Несмотря на жаркую страду, женщины в этот день успевали не только поработать, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. Бабы и девки собирались на пиры, варили кашу-сыпчину или сборную кашу (в котел попадало все, что каждый принес: кто крупу, кто муку, кто молоко, кто яйца), пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.

Девушкам и женщинам лучше не работать. Считается, что их усердный труд в этот вторник повлечет за собой нескончаемый поток дел. Поэтому представительницам прекрасного пола настоятельно рекомендуется распределить обязанности по близким и коллегам и хорошенько отдохнуть.

Женщина и пакеты с покупками. Шоппинг. СС0 Женщина и телефон. СС0 Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет. СС0

Не стоит в этот день шиковать. Причем речь не только о деньгах, но и, например, о продуктах. Наши предки были уверены: если 14 июля поберечь накопления, то в ближайшее время их станет только больше.

Зависть в этот день недопустима. Тот, кто даже мысленно пожелает ближнему зла, сам окажется в тяжелой ситуации. Поэтому если и завидовать кому-то в этот вторник, то только по-доброму. В эту ночь будут сниться «обратные» сны. Все сновидения нужно воспринимать и толковать с точностью до наоборот.

Народные приметы 14 июля