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Жизнь

Почему жители поселков городского типа не имеют права на доплату к пенсии?

Читательница altapress.ru Елена обратилась в редакцию с вопросом: «Моей сестре отказали в надбавке к пенсии в размере 25% на основании того, что она живет в поселке городского типа Степное Озеро. Разве это справедливо?»

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:

В соответствии с ч. 14 ст. 17 ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 января 2019 года лицам, проработавшим официально не менее 30 лет в сельском хозяйстве, повышается фиксированная выплата к пенсии по старости или инвалидности на 25%. Выплаты распространяются на неработающих пенсионеров, которые живут в сельской местности.

Согласно постановлению правительства № 1441 от 29 ноября 2018 года о повышении фиксированной выплаты, при отнесении местности к сельской применяется второй раздел Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) — «Сельские населенные пункты».

Так, населенный пункт Степное озеро Благовещенского района относится к поселкам городского типа и входит в первый раздел ОКАТО — а значит, не является сельским. Таким образом, доплата за работу в сельском хозяйстве жителям этого поселка не полагается.

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