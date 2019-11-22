«Почет, награды, уважение»: как в Барнауле отпраздновали «День труда»

21 ноября в городском Дворце культуры состоялся ежегодный праздник труда «Летопись наших побед». За многолетнюю и плодотворную работу наградами отметили более сотни барнаульских специалистов.

На торжественное мероприятие были приглашены победители и участники городских, краевых и внутрифирменных конкурсов профессионального мастерства, социально ответственные руководители организаций и предприятий, представители трудовых династий.

Вячеслав Химочка,

заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике:

Мы проводим это мероприятие более десятка лет. Сначала было непонятно, как совместить в одном празднике представителей различных профессий. Но когда провели мероприятие первый раз в 2008 году, поняли, что эту традицию надо сохранять. Праздник развивается — с каждым годом в нем все больше номинаций и конкурсантов. Мы будем продолжать, укреплять и совершенствовать традиции на благо края и родного города.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

В Барнауле проводили конкурсы на звание лучших представителей рабочих профессий, в которых приняли участие больше тысячи человек. На празднике наградили семь городских и трех краевых победителей конкурсов.

Александр Пугач,

руководитель комитета по развитию предпринимательства , потребительского рынка и вопросам труда:

Этот праздник проводится для того, чтобы воздать должное тем людям, которые достойны почета, наград и уважения. Это порядка 120 человек. Радует, что количество участников в конкурсах «Лучший по профессии» и «Социально-ответственный работодатель» постоянно растет.

Александр Пугач ( справа). Анна Зайкова.

Один из победителей городского этапа конкурса «Лучший по профессии» — Михаил Ларин.

Михаил Ларин,

токарь Алтайского завода агрегатов:

Сначала решил поучаствовать в конкурсе на своем предприятии — победил, потом вышел на городской этап и тоже одержал победу. Я работаю токарем уже 32 года. Очень важно много трудиться, тогда будет хороший результат.

На празднике также наградили представителей пяти трудовых династий. В общей сложности 25 человек. К примеру, общий стаж династии Медведевых, которые представляли Алтайский приборостроительный завод «Ротор», — 147 лет, у династии Кравченко (компания «Алтайхолод») — 190 лет.

Одни из награжденных — трудовая династия семьи Кобер. Они представляли Индустриальный район, предприятие «Союзмука».

Трудовая династия семьи Кобер. Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова. Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова.

Основатель династии Юрий Кобер начал свой трудовой путь в 2001 году. Сначала он работал грузчиком, а затем стал бригадиром. В 2011 году в коллектив пришла работать его супруга Елена, она создает на предприятии уют и красоту. Общий трудовой стаж семьи — 30 лет.

После окончания службы в армии, на предприятие пришел работать их сын Алексей. «Папа мне предложил, а я не раздумывая согласился», — рассказывает Алексей Кобер.

Елена Кобер,

сотрудник предприятия «Союзмука»:

Нам нравится стабильность на предприятии и доброжелательное отношение руководства. Наш замечательный руководитель Георгий Плотников очень отзывчивый. Я благодарна ему за многолетнюю поддержку нашей семьи.

Праздник труда «Летопись наших побед». Анна Зайкова.

Справка

Праздник «День труда» проводится в Барнауле с 2008 года.

Цель ежегодного городского праздника «День труда» — формирование уважительного отношения городского сообщества к человеку труда, повышение престижности рабочих профессий, закрепление классифицированных работников на предприятиях города.