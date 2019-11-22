«Почет, награды, уважение»: как в Барнауле отпраздновали «День труда»

На торжественное мероприятие были приглашены победители и участники городских, краевых и внутрифирменных конкурсов профессионального мастерства, социально ответственные руководители организаций и предприятий, представители трудовых династий.
Вячеслав Химочка,
заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике:
Мы проводим это мероприятие более десятка лет. Сначала было непонятно, как совместить в одном празднике представителей различных профессий. Но когда провели мероприятие первый раз в 2008 году, поняли, что эту традицию надо сохранять. Праздник развивается — с каждым годом в нем все больше номинаций и конкурсантов. Мы будем продолжать, укреплять и совершенствовать традиции на благо края и родного города.
В Барнауле проводили конкурсы на звание лучших представителей рабочих профессий, в которых приняли участие больше тысячи человек. На празднике наградили семь городских и трех краевых победителей конкурсов.
Александр Пугач,
руководитель комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и вопросам труда:
Этот праздник проводится для того, чтобы воздать должное тем людям, которые достойны почета, наград и уважения. Это порядка 120 человек. Радует, что количество участников в конкурсах «Лучший по профессии» и «Социально-ответственный работодатель» постоянно растет.
Один из победителей городского этапа конкурса «Лучший по профессии» — Михаил Ларин.
Михаил Ларин,
токарь Алтайского завода агрегатов:
Сначала решил поучаствовать в конкурсе на своем предприятии — победил, потом вышел на городской этап и тоже одержал победу. Я работаю токарем уже 32 года. Очень важно много трудиться, тогда будет хороший результат.
На празднике также наградили представителей пяти трудовых династий. В общей сложности 25 человек. К примеру, общий стаж династии Медведевых, которые представляли Алтайский приборостроительный завод «Ротор», — 147 лет, у династии Кравченко (компания «Алтайхолод») — 190 лет.
Одни из награжденных — трудовая династия семьи Кобер. Они представляли Индустриальный район, предприятие «Союзмука».
Основатель династии Юрий Кобер начал свой трудовой путь в 2001 году. Сначала он работал грузчиком, а затем стал бригадиром. В 2011 году в коллектив пришла работать его супруга Елена, она создает на предприятии уют и красоту. Общий трудовой стаж семьи — 30 лет.
После окончания службы в армии, на предприятие пришел работать их сын Алексей. «Папа мне предложил, а я не раздумывая согласился», — рассказывает Алексей Кобер.
Елена Кобер,
сотрудник предприятия «Союзмука»:
Нам нравится стабильность на предприятии и доброжелательное отношение руководства. Наш замечательный руководитель Георгий Плотников очень отзывчивый. Я благодарна ему за многолетнюю поддержку нашей семьи.
Справка
Праздник «День труда» проводится в Барнауле с 2008 года.
Цель ежегодного городского праздника «День труда» — формирование уважительного отношения городского сообщества к человеку труда, повышение престижности рабочих профессий, закрепление классифицированных работников на предприятиях города.