«Почта России» обновит отделения во всех алтайских селах

В 2022-м два отделения почтовой связи строят с нуля. Например, в Налобихе работы уже завершили: сельчане могут пользоваться модернизированной почтой.
Также новое отделение возведут в Нижнекаменке.
Кроме того, до конца в 35 зданиях проведут капитальных ремонт. До конца года их оснастят современным оборудованием.
Помимо основных услуг «Почты России», в обновленных отделениях можно будет подтверждать учетную запись на Госуслугах, а также бесплатно пользоваться медицинскими приборами для самодиагностики.