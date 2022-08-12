12 августа
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Жизнь

«Почта России» обновит отделения во всех алтайских селах

Все сельские отделения «Почты России» в Алтайском крае по поручению президента модернизируют до 2025 года. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Минцифры региона.

Модернизированная "Почта России" в Налобихе.
Модернизированная "Почта России" в Налобихе.
DIGIT22.

В 2022-м два отделения почтовой связи строят с нуля. Например, в Налобихе работы уже завершили: сельчане могут пользоваться модернизированной почтой.

Также новое отделение возведут в Нижнекаменке.

Кроме того, до конца в 35 зданиях проведут капитальных ремонт. До конца года их оснастят современным оборудованием.

Помимо основных услуг «Почты России», в обновленных отделениях можно будет подтверждать учетную запись на Госуслугах, а также бесплатно пользоваться медицинскими приборами для самодиагностики.

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