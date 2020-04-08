«Почта России» просит жителей Алтайского края подождать пенсию дома

УФПС Алтайского края заявило о готовности до 12 апреля выплатить все пенсии и социальные пособия за апрель.

По согласованию с отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены до 12 апреля, сообщили в компании. Чтобы помочь осуществить «Почте России» эту функцию, необходимо, чтобы все получатели региона в этот период времени находились дома.

«Уверен, что пенсионеры неукоснительно соблюдают режим самоизоляции и не покидают свои дома. Тем не менее, обращаюсь ко всем получателям пенсий и пособий еще раз: даже если ваш выплатной день приходится на период с 13 по 22 апреля, пенсию вам принесут по месту прописки до 12 апреля. Оставайтесь дома, — обратился к жителям региона директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

В доставке пенсий по Алтайскому краю задействовано около 2,7 тыс. почтальонов.

По информации сайта компании, сейчас лишь 8% получающих пенсии граждан до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.

Также в «Почте России» напоминают о телефоне контактного центра 8−800−1-000−000, обратившись по которому жители регионов могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом.