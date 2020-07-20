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Жизнь

Почти 20 алтайских призывников оказались ковид-положительными

Несмотря на то, что сборный пункт для призывников был переполнен, коронавирус выявили менее чем у 20 человек, рассказали уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину в военкомате.

Митинг, посвященный отправке призывников.
Митинг, посвященный отправке призывников.
барнаульская епархия.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов заявил, что за время весеннего призыва из более двух с половиной тысяч призывников коронавирус нашли у менее чем двадцати человек.

«Перед отправкой на сборный пункт все призывники и представители воинских частей сдают необходимые тесты и до получения результатов находятся в гостинице „Колос“. Это позволяет в сложной эпидемиологической ситуации исключить попадание на территорию сборного пункта носителей новой коронавирусной инфекции». — рассказал он.

В начале июля количество призывников в сборных пунктах превышало установленную вместимость, но на территории установили палатки. Даже в самые загруженные дни каждый призывник был обеспечен индивидуальным местом для сна и отдыха, отметил Круглов.

Жалоб и заявлений от призывников на условия пребывания на сборном пункте не поступало.

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