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Жизнь

+228. Почти 150 человек с коронавирусом скончалось в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили 228 новых случаев заражения COVID-19, сообщили 17 июля в оперативном штабе.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Большего всего новых случаев в Барнауле — 82.

Статистику пополнил Бийск — 22 случая, Рубцовск — 13, Первомайский район — 12, Тальменский район — 11, Ребрихинский район — 10, Новоалтайск — 8, Заринск — 7, Ключевской район — 7, Белокуриха — 5, Топчихинский район — 5, Бийский район — 4, Благовещенский район — 4, Залесовский район — 4, Камень-на-Оби — 4, Михайловский район — 4, Троицкий район — 4, Калманский район — 3, Павловский район — 2, Хабарский район — 2, Алейск, Славгород, Алейский, Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Локтевский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Рубцовский, Угловский районы — по одному заболевшему.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Также зарегистрировали пять смертельных случаев, два из них — от COVID-19. Тяжелобольных пациентов — 96, на аппарате ИВЛ находятся 29 человек. Нагрузка на больницы за сутки не изменилась (80%).

Всего в крае с начала пандемии заболели коронавирусом 6983 человек, выписаны по выздоровлению — 4435.

В инфекционных госпиталях находятся 1097 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1304 человека.

Всего за весь период скончалось 147 человек.

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