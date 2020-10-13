+170. Почти 600 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В госпиталях лечатся 1 495 пациентов, амбулаторно в условиях стационара на дому — 4 человека. 1651 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 180 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.
В тяжелом состоянии 280 больных, из них 129 на ИВЛ.
За сутки в крае развернули 480 новых коек. Свободных осталось 513.
За последние сутки скончалось 7 человек, всего с начала пандемии умерло уже 596 пациентов.
Общее число заболевших составляет 15 508 человек, выздоровело 13 413 человек (+181 за сутки).
Новые случаи на 13 октября
Барнаул удерживает лидерство по суточному приросту — 66 заболевших.
- Алейск — 4,
- Алейский район — 2,
- Алтайский район — 1,
- Бийск — 10,
- Белокуриха — 7,
- ЗАТО Сибирский — 1,
- Калманский район — 2,
- Камень-на-Оби — 4,
- Крутихинский район — 4,
- Новоалтайск — 17,
- Панкрушихинский район — 4,
- Первомайский район — 10,
- Петропавловский район — 8,
- Рубцовск — 1,
- Смоленский район — 3,
- Советский район — 3,
- Солонешенский район — 1,
- Тальменский район — 7,
- Топчихинский район — 2,
- Тюменцевский район — 5,
- Усть — Калманский район — 1,
- Шелаболихинский район — 7.