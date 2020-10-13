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Жизнь

+170. Почти 600 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

170 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за сутки, сообщили 13 октября в оперативном штабе.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

В госпиталях лечатся 1 495 пациентов, амбулаторно в условиях стационара на дому — 4 человека. 1651 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 180 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

В тяжелом состоянии 280 больных, из них 129 на ИВЛ.

За сутки в крае развернули 480 новых коек. Свободных осталось 513.

За последние сутки скончалось 7 человек, всего с начала пандемии умерло уже 596 пациентов.

Общее число заболевших составляет 15 508 человек, выздоровело 13 413 человек (+181 за сутки).

Новые случаи на 13 октября

Барнаул удерживает лидерство по суточному приросту — 66 заболевших.

  • Алейск — 4,
  • Алейский район — 2,
  • Алтайский район — 1,
  • Бийск — 10,
  • Белокуриха — 7,
  • ЗАТО Сибирский — 1,
  • Калманский район — 2,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Крутихинский район — 4,
  • Новоалтайск — 17,
  • Панкрушихинский район — 4,
  • Первомайский район — 10,
  • Петропавловский район — 8,
  • Рубцовск — 1,
  • Смоленский район — 3,
  • Советский район — 3,
  • Солонешенский район — 1,
  • Тальменский район — 7,
  • Топчихинский район — 2,
  • Тюменцевский район — 5,
  • Усть — Калманский район — 1,
  • Шелаболихинский район — 7.
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