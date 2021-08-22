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Жизнь

Почти 4500 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае

25 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, сообщили 22 августа в региональном оперштабе. За все время в регионе умерло 4483 человека с COVID-19.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
http://zdravalt.ru/

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело126 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19−22.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 68 119 человек, в том числе 4 740 детей. Выздоровели всего 52 008 человек (+126). Умерло 4 483 человека (+25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 3 396 человек (+22); иные причины смерти — 1 087 человек (+3)», — информирует оперштаб.

На данный момент на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе находится 2742 человека.

Кроме этого, 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Число тяжелобольных — 825 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 199 пациентов.

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 912 845 человек.
По состоянию на утро 22 августа в регионе прививается 598 848 человек. 127 384 человека получили первую прививку, 470 357 человек полностью привиты.

Еще 1107 человек получили повторную вакцинацию.

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