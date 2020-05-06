Почти 600 человек. В Алтайском крае возросло число инфицированных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом возросло в Алтайском крае. За сутки в регионе выявлено еще 33 случая заболевания.

Общее количество инфицированных в крае на данный момент составляет 588 человек. 110 из них выздоровели и выписаны из клиник края, в том числе 2 пациента — за прошедшие сутки, уточняют в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также в Алтайском крае расширилась география распространения инфекции. Так, впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.

В целом, география распространения COVID-19 по городам и районам выглядит так: Из 588 заболевших: Змеиногорский район — 228 (Змеиногорск — 29, Змеиногорский район — 199), Барнаул — 175, Бийск — 46, Поспелихинский район — 19, г. Рубцовск — 15, Павловский район — 11, Немецкий национальный район — 9, Рубцовский район — 8, Тальменский район — 6, Славгород — 6, Камень-на-Оби — 6, Горняк — 6, Новичихинский район — 6, Третьяковский район — 6, Родинский район — 5, Новоалтайск — 4, Первомайский район — 4, Яровое — 3, Ребрихинский р-н — 3, Крутихинский район — 3, Советский район — 2, Кулундинский район — 2, Тюменцевский район -2, ЗАТО Сибирский — 2, Благовещенский р-н — 2, Заринск -1, Бийский район — 1, Троицкий район — 1, Целинный район — 1,

Михайловский район — 1, Романовский район — 1, Егорьевский район — 1, Алтайский район — 1, Усть-Калманский район — 1.

По состоянию на 6 мая в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 35 198 человек, находятся под меднаблюдением — 4273 человек. Снято меднаблюдение с 8743 жителей края.