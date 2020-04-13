Почти две сотни фактов нарушения указа Томенко проверяют в Алтайском крае

В Алтайском крае полицейские провели уже более 30 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции, рассказали 13 апреля в краевом оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

По информации регионального главка МВД, 918 жителей края стоят на контроле по самоизоляции. В книге учета сообщений о происшествиях зарегистрировано 588 материалов проверки по фактам нарушения режима (по ст. 19.4 ч.1 КоАП РФ).

Также полицейские зарегистрировали 176 материалов проверки по ст. 6.3 КоАП РФ, по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края.

Составлено 10 административных протоколов.

Какие санкции для нарушителей

В случае нарушения предписания человека могут привлечь к административной ответственности по второй части статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

для физических лиц — от 15 до 40 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей,

для лиц , осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штаб также сообщил, что в крае под меднаблюдением находятся 918 человек.

Всего на новую коронавирусную инфекцию в регионе обследовали 10 001 человека.

Лабораторно подтвердились 36 случаев заболевания, трое — выздоровели.