Почти 30 дворов благоустроят в Индустриальном районе в Барнауле

В Индустриальном районе начали благоустраивать дворы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Запланировано 28 дворовых территорий. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Уже начались работы во дворе дома по ул. 50 лет СССР, 15. Демонтировали старый бордюрный камень и начали устанавливать новый. Также подготавливают территорию к укладке асфальтового покрытия.

Для маленьких жильцов дома оборудуют новый большой детский игровой комплекс. Кроме того смонтируют освещение и установят скамейки и урны.

Работы обещают завершить в ближайшем времени.

"На территории Индустриального района в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году запланировано проведение работ на 28 дворовых территориях", - сообщают в ведомстве.

Ранее в Барнауле приступили ко второму этапу благоустройства парка "Юбилейный".