В барнаульском районе пожертвовали газоном ради новых велодорожек

Очевидцы сообщают, что строительство велодорожки началось рядом с ЖК "Новая высота".
Для того, чтобы сделать дорожки для велосипедистов, строителям пришлось убрать часть газона рядом с тротуаром.
Одни барнаульцы обрадовались нововведению, но нашлись и критики.
"Хорошая новость, может, хотя бы Дружный будет современным, с законченными полностью велодорожками. На Христенко уже недавно сделали".
"Велодорожки - это хорошо! Будут собачницы и мамки с колясками по ней гулять".
"Конечно, самокатчикам же нет, где гонять, надо теперь зеленку убирать".
"Нет дорожек - плохо, есть дорожки - плохо, а как вам, люди, надо?"
Ранее велодорожки оборудовали на ул. Власихинской. Велосипедисты были этому очень рады, один даже записал видео и поделился эмоциями:
"Как красиво! Да еще с двух сторон! Это что за безумие? Что за город такой?"