21 апреля
﻿
Жизнь

Почти летняя погода согреет жителей Алтайского края в эти выходные

В Алтайском крае 22 и 23 апреля будет настоящая весна с потеплением до +19 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Ветер. Солнце. Лето.
Ветер. Солнце. Лето.
СС0

Погода в Алтайском крае 22 и 23 апреля

Температура днем 22 апреля будет от+8 до+13 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Настоящая жара придет в Алтайский край 23 апреля. В регионе будет от +14 до +19 градусов, местами +8 — +13.

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле 22 и 23 апреля

Температура днем 22 апреля будет от +10 +12 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

А в Барнауле 23 апреля температура будет от +11 до +13 градусов.

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2−7 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость