Почти летняя погода согреет жителей Алтайского края в эти выходные

В Алтайском крае 22 и 23 апреля будет настоящая весна с потеплением до +19 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС .

Погода в Алтайском крае 22 и 23 апреля

Температура днем 22 апреля будет от+8 до+13 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Настоящая жара придет в Алтайский край 23 апреля. В регионе будет от +14 до +19 градусов, местами +8 — +13.

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле 22 и 23 апреля

Температура днем 22 апреля будет от +10 +12 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

А в Барнауле 23 апреля температура будет от +11 до +13 градусов.

Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2−7 м/с.