Почти месяц в Барнауле ищут 44-летнюю женщину в зеленом сарафане

Без вести пропала 44-летняя Любовь Анатольевна Арсенова.
С 17 апреля ее местонахождение остается неизвестным. Предположительные места поиска - Барнаул и весь Алтайский край.
В день своего исчезновения женщина была одета в темно-зеленый сарафан.
Отличительные приметы: рост 170 см, плотное телосложение и темные волосы.
Пропал человек
Поисковый отряд "Лиза Алерт"
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшей женщине, обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по телефону 112.
Ранее двое мужчин пропали с разницей в один день в Алтайском крае.