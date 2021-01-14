Почти миллион человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае

В госпиталях продолжает лечиться 1751 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1 041 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии находятся 348 больных (на 3 больше, чем днем ранее), из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших в регионе составляет 35 752 человека. Выздоровело всего 32 102 (+152 за сутки) человека. Умерло 1 714 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 55,
- Бийск — 19,
- Рубцовск — 18,
- Славгород и Поспелихинский район — по 7 заболевших,
- Локтевский район — 6,
- Павловский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
- Бурлинский, Краснощековский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Быстроистокский, Залесовский, Змеиногорский, Косихинский, Тальменский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Ключевской, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Табунский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Бийский, Мамонтовский, Петропавловский районы — по 1 заболевшему.
В крае обследовали уже 999 823 человека. Количество тестирований с учетом повторных исследований составило 5 964 за минувшие сутки.