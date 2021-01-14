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Жизнь

Почти миллион человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 196 новых случаев заболевания COVID-19. Умерло 11 человек. Всего в крае с подтвержденным коронавирусом скончалось уже более 1,7 тыс. пациентов, а обследовали на наличие инфекции почти миллион человек. Об этом говорится в ежедневной сводке оперативного штаба на 14 января.

Анализы.
Анализы.
СС0

В госпиталях продолжает лечиться 1751 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1 041 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии находятся 348 больных (на 3 больше, чем днем ранее), из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших в регионе составляет 35 752 человека. Выздоровело всего 32 102 (+152 за сутки) человека. Умерло 1 714 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 55,
  • Бийск — 19,
  • Рубцовск — 18,
  • Славгород и Поспелихинский район — по 7 заболевших,
  • Локтевский район — 6,
  • Павловский, Третьяковский районы — по 5 заболевших,
  • Бурлинский, Краснощековский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Быстроистокский, Залесовский, Змеиногорский, Косихинский, Тальменский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Ключевской, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Табунский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Бийский, Мамонтовский, Петропавловский районы — по 1 заболевшему.

В крае обследовали уже 999 823 человека. Количество тестирований с учетом повторных исследований составило 5 964 за минувшие сутки.

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