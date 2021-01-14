Почти миллион человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 196 новых случаев заболевания COVID-19. Умерло 11 человек. Всего в крае с подтвержденным коронавирусом скончалось уже более 1,7 тыс. пациентов, а обследовали на наличие инфекции почти миллион человек. Об этом говорится в ежедневной сводке оперативного штаба на 14 января.