Почти 200 млн рублей распределят между алтайскими медиками за борьбу с COVID-19

Среди алтайских медработников распределят 198,93 млн рублей из резервного фонда. Это дополнительные стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку и особые условия труда, связанные с COVID-19.
Сумма выплаты зависит от квалификации работника.
Начиная с апреля, врачи получают по 80 тысяч рублей, а средний медперсонал и врачи скорых — по 50 тысяч рублей.
Что касается младшего медицинского персонала и фельдшеров скорой помощи, о им выплачивают по 25 тысяч рублей.
Всего в России на эти цели выделили более 9 млрд рублей.