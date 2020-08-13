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Жизнь

Почти 200 млн рублей распределят между алтайскими медиками за борьбу с COVID-19

На очередные выплаты медикам Алтайского края из правительства России направили почти 200 млн рублей. Больше в Сибири получил только Красноярский край.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин.

Среди алтайских медработников распределят 198,93 млн рублей из резервного фонда. Это дополнительные стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку и особые условия труда, связанные с COVID-19.

Сумма выплаты зависит от квалификации работника.

Начиная с апреля, врачи получают по 80 тысяч рублей, а средний медперсонал и врачи скорых — по 50 тысяч рублей.

Что касается младшего медицинского персонала и фельдшеров скорой помощи, о им выплачивают по 25 тысяч рублей.

Всего в России на эти цели выделили более 9 млрд рублей.

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