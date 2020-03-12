Почти неделю алтайское село живет в снежной изоляции

Село Александровка Локтевского района уже пять суток отрезано от мира из-за завалов снега на дорогах. Об этом сельчане сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

Село Александровка отрезало от мира.

Дорога, связывающая село с Горняком, в настоящее время не прочищена.

«Вчера люди пошли пешком по трассе из села. Школьный автобус не может возить школьников, дети сидят по домам, не учатся. Нет подвоза продуктов, лекарств, хлеба», — пишут жители.

Трассу пытаются очистить силами местного фермера.

Буквально через час после публикации поста на трассу приехало руководство Локтевского ДСУ. Два К-700 пробивают дорогу, сообщили жители.

Пока в Алтайском крае это не единичный случай. В Instagram краевого минтранса жители оставляют комментарии о своих селах, к которым нет дорог. Например, о пятидневной изоляции приходят сообщения из села Михайловка Усть-Калманского района.

По информации на 12 марта для большегрузов остается закрытым участок на трассе Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа. Дорожники активно работают над расчисткой проездов.