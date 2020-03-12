Почти неделю алтайское село живет в снежной изоляции

Дорога, связывающая село с Горняком, в настоящее время не прочищена.
«Вчера люди пошли пешком по трассе из села. Школьный автобус не может возить школьников, дети сидят по домам, не учатся. Нет подвоза продуктов, лекарств, хлеба», — пишут жители.
Трассу пытаются очистить силами местного фермера.
Буквально через час после публикации поста на трассу приехало руководство Локтевского ДСУ. Два К-700 пробивают дорогу, сообщили жители.
Пока в Алтайском крае это не единичный случай. В Instagram краевого минтранса жители оставляют комментарии о своих селах, к которым нет дорог. Например, о пятидневной изоляции приходят сообщения из села Михайловка Усть-Калманского района.
По информации на 12 марта для большегрузов остается закрытым участок на трассе Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа. Дорожники активно работают над расчисткой проездов.