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Жизнь

Почти 400 пациентов находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях Алтайского края

По итогам 31 декабря в Алтайском крае выявили еще 212 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 223 человека, скончались от заболевания 14 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online

Общая статистика за 2020 год:

  • заболели — 33 124 человека,
  • выздоровели — 29 710 человек,
  • скончались — 1553 пациента.

По данным медиков, по состоянию на 1 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 727 человек. В тяжелом состоянии 392 пациента — врачи делают все необходимое для спасения им жизни.

Тестирование на коронавирус методом ПЦР прошли 957 тыс. жителей региона.

Общая статистика по числу заболевших COVID-19 по итогам 2020 года:

  • Барнаул — 12980,
  • Алейск — 519,
  • Алейский район — 166,
  • Алтайский район — 112,
  • Баевский район — 90,
  • Белокуриха — 237, Бийск — 2621,
  • Бийский район — 183,
  • Благовещенский район — 414,
  • Бурлинский район — 249,
  • Быстроистокский район — 58,
  • Волчихинский район — 239,
  • Егорьевский район — 151,
  • Ельцовский район — 6,
  • Завьяловский район — 151,
  • Залесовский район — 235,
  • Заринск — 1031,
  • Заринский район — 130,
  • ЗАТО Сибирский — 75,
  • Змеиногорский район — 478,
  • Зональный район — 135,
  • Калманский район — 271,
  • Камень-на-Оби — 189,
  • Каменский район — 172,
  • Ключевский район — 208,
  • Косихинский район — 137,
  • Красногорский район — 33,
  • Краснощековский район — 94,
  • Крутихинский район — 104,
  • Кулундинский район — 417,
  • Курьинский район — 151,
  • Кытмановский район — 85,
  • Локтевский район — 414,
  • Мамонтовский район — 161,
  • Михайловский район — 411,
  • Немецкий национальный район — 174,
  • Новичихинский район — 150,
  • Новоалтайск — 1129,
  • Павловский район — 336,
  • Панкрушихинский район — 96,
  • Первомайский район — 705,
  • Петропавловский район — 134,
  • Поспелихинский район — 245,
  • Ребрихинский район — 277,
  • Родинский район — 147,
  • Романовский район — 92,
  • Рубцовск — 2136,
  • Рубцовский район — 292,
  • Славгород — 813,
  • Смоленский район — 169,
  • Советский район — 87,
  • Солонешенский район — 76,
  • Солтонский район — 34,
  • Суетский район — 28,
  • Табунский район — 128,
  • Тальменский район — 664,
  • Тогульский район — 145,
  • Топчихинский район — 226,
  • Третьяковский район — 93,
  • Троицкий район — 215,
  • Тюменцевский район — 120,
  • Угловский район — 95,
  • Усть-Калманский район — 107,
  • Усть-Пристанский район — 135,
  • Хабарский район — 82,
  • Целинный район — 129,
  • Чарышский район — 47,
  • Шелаболихинский район — 116,
  • Шипуновский район — 255,
  • Яровое — 340.
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