Почти 400 пациентов находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях Алтайского края

Общая статистика за 2020 год:
- заболели — 33 124 человека,
- выздоровели — 29 710 человек,
- скончались — 1553 пациента.
По данным медиков, по состоянию на 1 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 727 человек. В тяжелом состоянии 392 пациента — врачи делают все необходимое для спасения им жизни.
Тестирование на коронавирус методом ПЦР прошли 957 тыс. жителей региона.
Общая статистика по числу заболевших COVID-19 по итогам 2020 года:
- Барнаул — 12980,
- Алейск — 519,
- Алейский район — 166,
- Алтайский район — 112,
- Баевский район — 90,
- Белокуриха — 237, Бийск — 2621,
- Бийский район — 183,
- Благовещенский район — 414,
- Бурлинский район — 249,
- Быстроистокский район — 58,
- Волчихинский район — 239,
- Егорьевский район — 151,
- Ельцовский район — 6,
- Завьяловский район — 151,
- Залесовский район — 235,
- Заринск — 1031,
- Заринский район — 130,
- ЗАТО Сибирский — 75,
- Змеиногорский район — 478,
- Зональный район — 135,
- Калманский район — 271,
- Камень-на-Оби — 189,
- Каменский район — 172,
- Ключевский район — 208,
- Косихинский район — 137,
- Красногорский район — 33,
- Краснощековский район — 94,
- Крутихинский район — 104,
- Кулундинский район — 417,
- Курьинский район — 151,
- Кытмановский район — 85,
- Локтевский район — 414,
- Мамонтовский район — 161,
- Михайловский район — 411,
- Немецкий национальный район — 174,
- Новичихинский район — 150,
- Новоалтайск — 1129,
- Павловский район — 336,
- Панкрушихинский район — 96,
- Первомайский район — 705,
- Петропавловский район — 134,
- Поспелихинский район — 245,
- Ребрихинский район — 277,
- Родинский район — 147,
- Романовский район — 92,
- Рубцовск — 2136,
- Рубцовский район — 292,
- Славгород — 813,
- Смоленский район — 169,
- Советский район — 87,
- Солонешенский район — 76,
- Солтонский район — 34,
- Суетский район — 28,
- Табунский район — 128,
- Тальменский район — 664,
- Тогульский район — 145,
- Топчихинский район — 226,
- Третьяковский район — 93,
- Троицкий район — 215,
- Тюменцевский район — 120,
- Угловский район — 95,
- Усть-Калманский район — 107,
- Усть-Пристанский район — 135,
- Хабарский район — 82,
- Целинный район — 129,
- Чарышский район — 47,
- Шелаболихинский район — 116,
- Шипуновский район — 255,
- Яровое — 340.