Почти половина мужчин считают дискриминацией условия выхода на пенсию в России

Более 40% мужчин возмущены тем, что должны выходить на пенсию на пять лет позже женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Оказалось, что 41% мужчин считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию. Согласны с такой позицией лишь 28% женщин.

Однако большинство опрошенных не считают дискриминацией то, что мужчины выходят на пенсию позже женщин.

«Большинство опрошенных все-таки не считают более поздний выход мужчин на пенсию дискриминацией: среди женщин такой позиции придерживается 50% респондентов, среди мужчин — 44%", — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проживающих на территории России.

Напомним, в 2019 году началось поэтапное повышение пенсионного возраста: женщины — с 55,5 лет, мужчины — с 60,5 лет.

Следующее повышение произойдет в 2021 году: женщины — с 56,5 года, мужчины — с 61,5. К 2028 году — с 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.