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Жизнь

Почти половина россиян детородного возраста не хотят заводить ребенка

Аналитический центра НАФИ провел опрос среди россиян от 18 до 45 лет. Они выяснили, что 46% опрошенных не хотят заводить детей, пишет ТАСС.

Семья, ребенок
Семья, ребенок
СС0

Причинами такого решения россияне называют неустойчивое материальное положение или отсутствие подобного желания.

Некоторые также ссылаются на отсутствие партнера или плохие жилищные условия. Женщин также волнует ухудшение здоровья после рождения ребенка, возрастные ограничения или боязнь не построить из-за этого карьеру.

«В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей», — говорится в исследовании.

Примечательно, что с 2018 года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась (до 60%), а доля тех, кто планирует еще одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась (до 25%).

Исследователи также выяснили, что средний размер дополнительной суммы к ежемесячному доходу, которая помогла бы россиянам решиться на рождение ребенка, составляет 58 тыс. рублей.

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — говорят специалисты НАФИ.

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