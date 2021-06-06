7 июня
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Жизнь

Почти половина россиян высказалась за ограничения на вождение самокатов

Практически каждый второй россиянин выступает за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. Такие данные показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Самокат.
Самокат.
CC0

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны. 49% граждан — за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов.

«На очень жестком уровне. Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!», — комментируют участники опроса.

Опрошенные считают необходимым ограничивать скоростной режим — максимум до 10—20 км/ч.

Также участники опроса предлагали выделить отдельную категорию водительских прав. В этом случае самокатчикам придется проходить медкомиссию и сдавать экзамены на право управления транспортным средством.

Более лояльные граждане считают, что достаточно запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам или ввести возрастной режим для самокатчиков и обязать их носить защитную экипировку.

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