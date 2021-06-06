Почти половина россиян высказалась за ограничения на вождение самокатов

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны. 49% граждан — за правовые ограничения вождения самокатов и электросамокатов.
«На очень жестком уровне. Правда, наболело. И давно пора. Чей ребенок должен пострадать, чтоб меры были приняты незамедлительно?!», — комментируют участники опроса.
Опрошенные считают необходимым ограничивать скоростной режим — максимум до 10—20 км/ч.
Также участники опроса предлагали выделить отдельную категорию водительских прав. В этом случае самокатчикам придется проходить медкомиссию и сдавать экзамены на право управления транспортным средством.
Более лояльные граждане считают, что достаточно запретить езду на самокатах по тротуарам и пешеходным зонам или ввести возрастной режим для самокатчиков и обязать их носить защитную экипировку.