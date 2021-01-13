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13 января
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Жизнь

Почти половину россиян устраивает их жизнь

Большинство россиян положительно и весьма положительно оценили свою жизнь в стране, отвечая на вопрос, все ли их устраивает, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Стресс.
Стресс.
pixabay.com

47% россиян устраивает жизнь в стране, 26% дали противоположный ответ — совершенно не устраивает, 25% - отчасти довольны, 2% - затруднились ответить.

Мнения по ситуации в стране поделились практические поровну: 47% - в целом хорошая, 48% - в целом плохая, 5% - затруднились ответить.

«Оценивая текущее экономическое положение в России, почти половина респондентов (45%) заявили, что она средняя, 36% - что плохая, а 15% - что хорошая, 4% затруднились ответить», — выяснили социологи.

Опрос провели 27 декабря 2020 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщали, что россияне из-за коронавируса сократили расходы и перешли в режим жесткой экономии.

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