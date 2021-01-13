Почти половину россиян устраивает их жизнь

47% россиян устраивает жизнь в стране, 26% дали противоположный ответ — совершенно не устраивает, 25% - отчасти довольны, 2% - затруднились ответить.
Мнения по ситуации в стране поделились практические поровну: 47% - в целом хорошая, 48% - в целом плохая, 5% - затруднились ответить.
«Оценивая текущее экономическое положение в России, почти половина респондентов (45%) заявили, что она средняя, 36% - что плохая, а 15% - что хорошая, 4% затруднились ответить», — выяснили социологи.
Опрос провели 27 декабря 2020 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее сообщали, что россияне из-за коронавируса сократили расходы и перешли в режим жесткой экономии.