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Жизнь

+64. Почти полсотни жителей Алтайского края не могут дышать из-за коронавируса

В Алтайском крае за сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 9 сентября оперативный штаб. Увеличилось число пациентов, которых подключили к аппаратам ИВЛ.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Из числа новых случаев большинство выявили в Барнауле — 46. По пять заболевших в Заринске и Яровом, двое в Новоалтайске. По одному заразившемуся зафиксировали в Рубцовске, Егорьевском, Калманском, Мамонтовском, Ребрихинском и Родинском районах.

В больницах края лечатся 820 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии 126 человек, 49 находятся на аппаратах ИВЛ.

За сутки умерло три человека. Всего с начала пандемии скончались 374 пациента.

Всего в крае инфицированных — 12 280, количество выписанных — 10 979 человек (+53 за последние сутки).

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