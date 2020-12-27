Почти полторы тысячи человек c коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 216 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб. Выздоровели 193 пациента, умерли 15 человек, от COVID-19 — 13.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 32 062 человека, в том числе 2092 ребенка. Умерли с начала пандемии 1485 человек с подтвержденным COVID-19.

По состоянию на 27 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2149 человек. Кроме того, 1108 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 429, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 129.

Новые случаи