Почти полторы тысячи человек c коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 32 062 человека, в том числе 2092 ребенка. Умерли с начала пандемии 1485 человек с подтвержденным COVID-19.
По состоянию на 27 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2149 человек. Кроме того, 1108 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 429, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 129.
Новые случаи
- Барнаул — 60,
- Рубцовск — 21,
- Бийск — 12,
- Новоалтайск, Кулундинский, Поспелихинский, Шипуновский районы — по 7 заболевших,
- Алейск, Славгород, Локтевский район — по 6 заболевших,
- Заринск, Бурлинский, Павловский районы — по 5 заболевших,
- Белокуриха, Благовещенский, Первомайский, Ребрихинский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Бийский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Немецкий национальный районы — по 3 заболевших,
- Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Михайловский, Тальменский, Тогульский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Алтайский, Баевский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Петропавловский, Романовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.