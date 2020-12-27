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Жизнь

Почти полторы тысячи человек c коронавирусом умерли в Алтайском крае с начала пандемии

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 216 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб. Выздоровели 193 пациента, умерли 15 человек, от COVID-19 — 13.

Скорая помощь. Коронавирус.
Скорая помощь. Коронавирус.
кадр из видео.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 32 062 человека, в том числе 2092 ребенка. Умерли с начала пандемии 1485 человек с подтвержденным COVID-19.

По состоянию на 27 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2149 человек. Кроме того, 1108 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 429, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 129.

Новые случаи

  • Барнаул — 60,
  • Рубцовск — 21,
  • Бийск — 12,
  • Новоалтайск, Кулундинский, Поспелихинский, Шипуновский районы — по 7 заболевших,
  • Алейск, Славгород, Локтевский район — по 6 заболевших,
  • Заринск, Бурлинский, Павловский районы — по 5 заболевших,
  • Белокуриха, Благовещенский, Первомайский, Ребрихинский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Немецкий национальный районы — по 3 заболевших,
  • Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Михайловский, Тальменский, Тогульский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Алтайский, Баевский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Петропавловский, Романовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.

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