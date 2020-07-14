+238. Почти сотня пациентов с коронавирусом в Алтайском крае находится в тяжелом состоянии

Из всех новых случаев 95 выявили в Барнауле.
Также коронавирусными пациентами прирос Алейск — 1, Бийск — 21, Белокуриха — 2, Волчихинский район — 1, Заринск — 4, Змеиногорский район — 1, Зональный район — 2, Крутихинский район — 3, Кулундинский район — 6, Курьинский район — 2, Локтевский район — 5, Михайловский район — 10, Новоалтайск — 9, Павловский район — 3, Первомайский район — 2, Ребрихинский район — 3, г. Рубцовск — 25, Славгород — 9, Тальменский район — 27, Топчихинский район — 1, Усть-Пристаньский район — 1, Яровое — 5.
В больницах находятся 92 тяжелобольных пациента, на аппарате ИВЛ — 27. Загрузка коечного фонда составляет 77%.
Общее число заболевших — 6294 человек (621 ребенок).
За сутки скончалось четыре человека: один от COVID-19, трое — от иных причин смерти.
За весь период в Алтайском крае скончалось 130 человек.
Всего выздоровели 4011 человек.