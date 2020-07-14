Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июля 23°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

+238. Почти сотня пациентов с коронавирусом в Алтайском крае находится в тяжелом состоянии

За сутки в Алтайском крае подтвердился коронавирус у 238 человек, сообщил 14 июля оперативный штаб. Четыре человека умерло.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Из всех новых случаев 95 выявили в Барнауле.

Также коронавирусными пациентами прирос Алейск — 1, Бийск — 21, Белокуриха — 2, Волчихинский район — 1, Заринск — 4, Змеиногорский район — 1, Зональный район — 2, Крутихинский район — 3, Кулундинский район — 6, Курьинский район — 2, Локтевский район — 5, Михайловский район — 10, Новоалтайск — 9, Павловский район — 3, Первомайский район — 2, Ребрихинский район — 3, г. Рубцовск — 25, Славгород — 9, Тальменский район — 27, Топчихинский район — 1, Усть-Пристаньский район — 1, Яровое — 5.

В больницах находятся 92 тяжелобольных пациента, на аппарате ИВЛ — 27. Загрузка коечного фонда составляет 77%.

Общее число заболевших — 6294 человек (621 ребенок).

За сутки скончалось четыре человека: один от COVID-19, трое — от иных причин смерти.

За весь период в Алтайском крае скончалось 130 человек.

Всего выздоровели 4011 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость