2 августа
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Жизнь

Почти 100 тыс. барнаульцев остались без горячей воды 2 августа

Планово горячую воду отключат лишь у половины из заявленных адресов. На остальных будут устранять повреждения, сообщает СГК.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Последний этап опрессовки по контуру ТЭЦ-2 затронет 51 тыс. барнаульцев.

Горячую воду отключат в 268 многоквартирных домах, семи больницах, 12 школах и 24 детских садах в части Октябрьского и Ленинского районах.

Посмотреть адреса подробнее можно на карте. Ограничение продлится со 2 до 14 августа.

Отключение горячей воды.
Отключение горячей воды.
yandex.ru/maps

Вместе с тем специалисты продолжат устранять повреждения на тепловых сетях, которые произошли в ходе первого этапа гидравлических испытаний ранее.

Так, без горячей воды останутся еще 41 тыс. горожан.

Ограничения затронут 116 многоквартирных домов по пр. Калинина - там выявили повреждения на трубопроводе-«обратке» диаметром 400 мм.

А также 35 домов в Индустриальном районе - там будут устранять дефект на магистрали диаметром 530 мм в районе Балтийской, 53.

Кроме того, без горячего водоснабжения оставят четыре многоквартирных дома и детский сад в районе Союза Республик, 30.

Вернуть горячую воду обещают до конца дня 2 августа.

С адресами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что несколько тысяч жителей пригорода Барнаула остались без газа из-за аварии.

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