Почти 20 тыс. человек собрались на поиски Лохнесского чудовища

Развернувшаяся в Facebook кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI).

Уже 18 тыс. пользователей соцсети заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч раздумывают о том, чтобы присоединиться, пишет .

Идея позаимствована от кампании «Взять штурмом Зону 51», которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.

Но служба RNLI предупреждает — поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое, пишет mail.ru.

Спасатели (все они — волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.

Мероприятие назначено на 21 сентября.