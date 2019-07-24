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Жизнь

Почти 20 тыс. человек собрались на поиски Лохнесского чудовища

Развернувшаяся в Facebook кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI).

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Уже 18 тыс. пользователей соцсети заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч раздумывают о том, чтобы присоединиться, пишет BBC News Русская служба.

Идея позаимствована от кампании «Взять штурмом Зону 51», которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.

Но служба RNLI предупреждает — поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое, пишет mail.ru.

Спасатели (все они — волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.

Мероприятие назначено на 21 сентября.

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