28 сентября
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Жизнь

Почти 100 тыс. россиян уехали в Казахстан с 21 сентября

Порядка 98 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября. Президент страны намерен провести переговоры с Россией, сообщает «Федерал пресс».

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

С 21 сентября в Казахстан уехали 98 тыс. россиян. Из-за этого выросли цены на рынке недвижимости, а местные жители оказались в невыгодном положении.

Власти страны намерены провести переговоры с российской стороной по вопросу прибытия граждан РФ в республику, передает ТАСС.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. <…> Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — уточнили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Он также отметил, что приезжим окажут помощь. Однако они не получат никаких преимуществ.

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