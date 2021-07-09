Почти 112 тысяч барнаульцев отключение горячей воды обойдет стороной. Адреса счастливчиков

Предполагалось, что горячей воды в эти дни не будет у всех потребителей в контуре станции. Это 379 тыс. человек.
Но на некоторых участках теплосетей все повреждения устранили и есть возможность переключить часть домов на контур ТЭЦ-2, говорят в СГК.
Поэтому почти 112 тыс. барнаульцев продолжат получать горячую воду. Адреса счастливчиков указали на карте.
Отмечается, что отключение нужно для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на сетях и проведения некоторых видов ремонтов на самой станции.