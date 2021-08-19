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Жизнь

Почти 10 тысяч барнаульцев проведут 19 августа без горячей воды

У 9 832 жителей Индустриального района 12 часов не будет горячей воды, предупредили в СГК. За это время энергетики заменят задвижку на тепловой сети диаметром 300 мм.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

Воду отключают 19 августа с 9:00 до 21:00. Ресурса не будет в 29 многоквартирных домах, двух детских садах и одной школе.

Список адресов, где не будет воды.
  • ул. Шумакова, 58а
  • ул. Шумакова, 58
  • ул. Шумакова, 64
  • ул. Шумакова, 50
  • ул. Шумакова, 52
  • ул. Балтийская, 61
  • ул. Балтийская, 59
  • ул. Балтийская, 55
  • ул. Балтийская, 53
  • ул. Шумакова, 60
  • ул. Шумакова, 62
  • ул. Шумакова, 66
  • проезд. Северный Власихинский, 58
  • проезд. Северный Власихинский, 56
  • ул. Шумакова, 60в
  • проезд. Северный Власихинский, 62
  • проезд. Северный Власихинский, 60
  • ул. Шумакова, 68
  • проезд. Северный Власихинский, 54
  • проезд. Северный Власихинский, 34
  • ул. Шумакова, 37
  • ул. Шумакова, 49
  • проезд. Северный Власихинский, 40
  • ул. Шумакова, 51
  • ул. Шумакова, 43
  • ул. Шумакова, 45
  • ул. Балтийская, 43
  • ул. Балтийская, 45а
  • ул. Шумакова, 33
  • ул. Шумакова, 35
  • ул. Балтийская, 49
  • ул. Шумакова, 41
  • ул. Шумакова, 47
  • ул. Шумакова, 47б
  • ул. Шумакова, 53

В СГК приносят извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что до 22:00 22 августа в Барнауле закрыли движение по части ул. Чкалова из-за асфальтирования дороги в месте ремонта участка тепловой сети.

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