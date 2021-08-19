Почти 10 тысяч барнаульцев проведут 19 августа без горячей воды

Воду отключают 19 августа с 9:00 до 21:00. Ресурса не будет в 29 многоквартирных домах, двух детских садах и одной школе.
- ул. Шумакова, 58а
- ул. Шумакова, 58
- ул. Шумакова, 64
- ул. Шумакова, 50
- ул. Шумакова, 52
- ул. Балтийская, 61
- ул. Балтийская, 59
- ул. Балтийская, 55
- ул. Балтийская, 53
- ул. Шумакова, 60
- ул. Шумакова, 62
- ул. Шумакова, 66
- проезд. Северный Власихинский, 58
- проезд. Северный Власихинский, 56
- ул. Шумакова, 60в
- проезд. Северный Власихинский, 62
- проезд. Северный Власихинский, 60
- ул. Шумакова, 68
- проезд. Северный Власихинский, 54
- проезд. Северный Власихинский, 34
- ул. Шумакова, 37
- ул. Шумакова, 49
- проезд. Северный Власихинский, 40
- ул. Шумакова, 51
- ул. Шумакова, 43
- ул. Шумакова, 45
- ул. Балтийская, 43
- ул. Балтийская, 45а
- ул. Шумакова, 33
- ул. Шумакова, 35
- ул. Балтийская, 49
- ул. Шумакова, 41
- ул. Шумакова, 47
- ул. Шумакова, 47б
- ул. Шумакова, 53
В СГК приносят извинения за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что до 22:00 22 августа в Барнауле закрыли движение по части ул. Чкалова из-за асфальтирования дороги в месте ремонта участка тепловой сети.