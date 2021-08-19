Почти 10 тысяч барнаульцев проведут 19 августа без горячей воды

У 9 832 жителей Индустриального района 12 часов не будет горячей воды, предупредили в СГК. За это время энергетики заменят задвижку на тепловой сети диаметром 300 мм.

Воду отключают 19 августа с 9:00 до 21:00. Ресурса не будет в 29 многоквартирных домах, двух детских садах и одной школе.

Список адресов , где не будет воды. ул. Шумакова , 58а

58а ул. Шумакова , 58

58 ул. Шумакова , 64

64 ул. Шумакова , 50

50 ул. Шумакова , 52

52 ул. Балтийская , 61

61 ул. Балтийская , 59

59 ул. Балтийская , 55

55 ул. Балтийская , 53

53 ул. Шумакова , 60

60 ул. Шумакова , 62

62 ул. Шумакова , 66

66 проезд. Северный Власихинский , 58

58 проезд. Северный Власихинский , 56

56 ул. Шумакова , 60в

60в проезд. Северный Власихинский , 62

62 проезд. Северный Власихинский , 60

60 ул. Шумакова , 68

68 проезд. Северный Власихинский , 54

54 проезд. Северный Власихинский , 34

34 ул. Шумакова , 37

37 ул. Шумакова , 49

49 проезд. Северный Власихинский , 40

40 ул. Шумакова , 51

51 ул. Шумакова , 43

43 ул. Шумакова , 45

45 ул. Балтийская , 43

43 ул. Балтийская , 45а

45а ул. Шумакова , 33

33 ул. Шумакова , 35

35 ул. Балтийская , 49

49 ул. Шумакова , 41

41 ул. Шумакова , 47

47 ул. Шумакова , 47б

47б ул. Шумакова , 53

В СГК приносят извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что до 22:00 22 августа в Барнауле закрыли движение по части ул. Чкалова из-за асфальтирования дороги в месте ремонта участка тепловой сети.