Почти 5 тысяч детей заболели коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 249 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 181 пациент, умерло 26 человек, сообщили 2 сентября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 536 человек, 217 из которых на ИВЛ.

Всего в больницах 2 662 пациента с коронавирусом и 343 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 70 922 человек, в том числе 4 990 детей. Выздоровели всего 53 807 человек, умерло 4 749 пациентов, все взрослые.

Новые случаи