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Жизнь

Почти 5 тысяч детей заболели коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 249 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 181 пациент, умерло 26 человек, сообщили 2 сентября в оперштабе.

Коронавирус, медицинская маска.
Коронавирус, медицинская маска.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 536 человек, 217 из которых на ИВЛ.

Всего в больницах 2 662 пациента с коронавирусом и 343 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 70 922 человек, в том числе 4 990 детей. Выздоровели всего 53 807 человек, умерло 4 749 пациентов, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 74,
  • Бийск — 23,
  • Рубцовск — 18,
  • Славгород — 11,
  • Новоалтайск — 10,
  • Заринск — 9,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Змеиногорский и Кулундинский районы — по 6 заболевших,
  • Курьинский, Мамонтовский, Павловский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Калманский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Угловский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Немецкий национальный, Табунский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Романовский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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