Почти 5 тысяч детей заболели коронавирусом в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 536 человек, 217 из которых на ИВЛ.
Всего в больницах 2 662 пациента с коронавирусом и 343 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 70 922 человек, в том числе 4 990 детей. Выздоровели всего 53 807 человек, умерло 4 749 пациентов, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 74,
- Бийск — 23,
- Рубцовск — 18,
- Славгород — 11,
- Новоалтайск — 10,
- Заринск — 9,
- Камень-на-Оби — 7,
- Змеиногорский и Кулундинский районы — по 6 заболевших,
- Курьинский, Мамонтовский, Павловский районы — по 5 заболевших,
- Бийский, Калманский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Угловский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Немецкий национальный, Табунский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
- Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Романовский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.